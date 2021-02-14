Yeni yöntem şoke etti! Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir... Banka hesabı kullanan kişilerin sayıları her geçen gün artarken yaşanan bu artış dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Dolandırıcılar buldukları yeni yöntemle banka hesaplarını boşaltmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği TBB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK son günlerde benzer dolandırıcılık olaylarının sayılarında rekor artış yaşanması üzerine tüketicileri uyardı.
Şifrelerinizi Kimseyle Paylaşmayın, Gelen Linkleri Tıklamayın
Dolandırıcılar banka uzantılarına benzer sahte hesaplar açıyor ve buradan vatandaşlara link yollayarak hesaplarına giriş sağlıyor.
Linkin banka tarafından gönderildiğini sanan vatandaş linki tıklayarak banka hesabına giriş yapıyor ancak farkında olmadan aslında dolandırıcıların banka hesaplarına ulaşmalarını sağlıyor.
Pek çoğumuz gün içerisinde banka hesabını kontrol etmediği için dolandırıcılar bu sürede banka hesabının tümünü boşaltıyor. Sonradan bankadan para çekmek ya da banka hesabından para yollamak isteyen kişiler "banka hesabım boşaltıldı" diyerek bankayı arıyor ancak iş işten geçmiş oluyor.