Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.02.2021 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 09:23
    ABONE OL

    Yeni yöntem şoke etti! Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir

    Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir... Banka hesabı kullanan şahısların rakamları her geçen gün çoğalırken yaşanan bu çoğalış dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Dolandırıcılar buldukları yeni usulle banka hesaplarını boşaltmaya başladı. Dolandırıcılar buldukları ve “yemleme” ismi verilen yeni usulle vatandaşların banka hesaplarını boşaltmaya başladı. Kullanılan yeni usulde “kredi kartı senelik işletim fiyatı iadesi”, “hesap işletim fiyatı iadesi” ya da armağan taahhüdü ön plana çıkıyor. Dolandırıcılar banka uzantılarına benzer sahte hesaplar açıyor ve buradan vatandaşlara link yollayarak hesaplarına giriş sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Yeni yöntem şoke etti! Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir

    Yeni yöntem şoke etti! Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir... Banka hesabı kullanan kişilerin sayıları her geçen gün artarken yaşanan bu artış dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Dolandırıcılar buldukları yeni yöntemle banka hesaplarını boşaltmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği TBB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK son günlerde benzer dolandırıcılık olaylarının sayılarında rekor artış yaşanması üzerine tüketicileri uyardı.


    Şifrelerinizi Kimseyle Paylaşmayın, Gelen Linkleri Tıklamayın

    Dolandırıcılar banka uzantılarına benzer sahte hesaplar açıyor ve buradan vatandaşlara link yollayarak hesaplarına giriş sağlıyor.

    Linkin banka tarafından gönderildiğini sanan vatandaş linki tıklayarak banka hesabına giriş yapıyor ancak farkında olmadan aslında dolandırıcıların banka hesaplarına ulaşmalarını sağlıyor.

    Pek çoğumuz gün içerisinde banka hesabını kontrol etmediği için dolandırıcılar bu sürede banka hesabının tümünü boşaltıyor. Sonradan bankadan para çekmek ya da banka hesabından para yollamak isteyen kişiler "banka hesabım boşaltıldı" diyerek bankayı arıyor ancak iş işten geçmiş oluyor.

        TBB ve BDDK Uyardı!

        Türkiye Bankalar Birliği TBB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK son günlerde benzer dolandırıcılık olaylarının sayılarında rekor artış yaşanması üzerine tüketicileri uyardı.

        Dolandırılmak istemeyen kişilerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor;

        Tarafınıza yollanan linkleri tıkladığınız anda şifre istenmesi durumunda hiçbir bilgi vermeyin.

        Şifrenizi banka yetkilileri dahi kimseyle paylaşmayın.

        Akıllı cep telefonlarınıza banka uygulamaları indirirken ya da bilgisayardan internet şubesine giriş yaparken mutlaka resmi uygulama ya da resmi internet sayfasına giriş yaptığınızdan emin olun. Tarayıcınızın adres çubuğunda yer alan bölümde bu bilgiyi kontrol edin.
        Cihazlarınızda virüs programları kullanın, düzenli olarak virüs taraması yapın ve ortak bilgisayarlarda kişisel bilgilerinizi kopyalanma ihtimaline karşı asla kullanmayın.


        BDDK Nedir?

        BDDK, Bankacılık Denetleme ve Düzenlenme Kurumu'nun kısa adıdır. Kurum, Türkiye'de bankaları denetleme yetkisine sahip olan tek kuruluştur. BDDK, Türkiye'de banka ve banka şubesi açma ve bankacılık faaliyeti yapma izni vermeye, gerekli hallerde bu izinleri iptal etmeye yetkili tek mercidir.

        BDDK, 23 Haziran1999 tarihinde 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile finansal piyasaların bağımsız karar organları tarafından etkin olarak denetlenmesi amacıyla, "kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak" kurulmuştur. BDDK, esas olarak, kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde, denetimine tabi olan bankalar ve finans kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek, tasarruf sahiplerinin haklarını korunmasını ve bankacılık kanununun uygulanmasını sağlamakla görevli bir özerk kuruluştur.



            BDDK gibi özerk kuruluşların varlığı bankacılık sisteminin istikrarlı ve güvenli bir biçimde işlemesini garanti altına almaktadır. Türkiye'de 2001 yılında yaşanan bankacılık krizinden sonra IMF, siyasetçilerin bankalara mühahale etmesinin önlenmesi için BDDK'nın özerkliğinin artırılmasını sağlamaya yönelik gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını talep etmişti. 1 Kasım 2005 tarihinde 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5471 sayılı Bankacılık Kanunu'yla BDDK'nın bağımsızlığı daha da pekiştirildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Yeni yöntem şoke etti! Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir