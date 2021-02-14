Yeni yöntem şoke etti! Banka hesabı olanlar dikkat! Hesabınız boşaltılmış olabilir



BDDK Nedir?



BDDK, Bankacılık Denetleme ve Düzenlenme Kurumu'nun kısa adıdır. Kurum, Türkiye'de bankaları denetleme yetkisine sahip olan tek kuruluştur. BDDK, Türkiye'de banka ve banka şubesi açma ve bankacılık faaliyeti yapma izni vermeye, gerekli hallerde bu izinleri iptal etmeye yetkili tek mercidir.

BDDK, 23 Haziran1999 tarihinde 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile finansal piyasaların bağımsız karar organları tarafından etkin olarak denetlenmesi amacıyla, "kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak" kurulmuştur. BDDK, esas olarak, kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde, denetimine tabi olan bankalar ve finans kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek, tasarruf sahiplerinin haklarını korunmasını ve bankacılık kanununun uygulanmasını sağlamakla görevli bir özerk kuruluştur.