TİCARET BAKANLIĞI 2. EL İHALE LİSTESİ

İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

Milliyet'te yer alan habere göre, 2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.