Ev ya da dükkan almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. TOKİ yaptığı açıklamalara göre 16 ila 17 Şubat tarihleri arasında ihale düzenleyecek ve bu günlerde alt gelir grubu ailelerin konut sahibi olması için uygun fiyatlar ile satışlarına devam edecek. TOKİ 2021 yılında da hız kesmeden alt gelir grubu aileler için konut ve dükkan satışları sunarak binlerce vatandaşın uygun fiyatlı konut sahibi olmasını sağlıyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor.
16 – 17 Şubat
TOKİ yaptığı açıklamalara göre 16 ila 17 Şubat tarihleri arasında ihale düzenleyecek ve bu günlerde alt gelir grubu ailelerin konut sahibi olması için uygun fiyatlar ile satışlarına devam edecek.
Konut satışları başladı…
TOKİ 2021 yılının ilk aylarında da hız kesmeden hem dükkan hem de konut satışları yapacak olduğunun müjdesini verdi. 16 ila 17 Şubat tarihlerinde 39 ilde konut, 19 ilde de dükkan satışları açık ihale yöntemi ile alt gelir grubu aileler için satışa sunulacak. Bu günlerde yapılacak olan ihaleye ise vatandaşlar internet aracılığı ile ister evlerinden ister iş yerlerinden katılım sağlayabilecekler.