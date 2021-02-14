50 BİN DOLARA ULAŞABİLECEK

Sputniknews'ün haberine göre Bloomberg daha önce kripto para borsası Luno ve aracı kurum OSL'den uzmanlara atıfta bulunarak, Bitcoin'in üstünlük ve en iyi yatırım cenneti için rekabette altın almaya hazır göründüğü için uzun vadede 50 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

YIL İÇİNDE YÜZDE 340 BÜYÜDÜ

Bu yılın başlarında, kripto para piyasasının değeri 1 trilyon doları aştı. Toplamda Bitcoin, kilitlenmelerin neden olduğu koronavirüs salgını ve ekonomik krizin ortasında para birimleri zayıflarken, yıl içinde yüzde 340 büyüdü.

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, 21 Ocak'ta CNBC Bell programında yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etmişti.