Kısa çalışma ödeneğinin emekliliğe etkisi! SGK primleri ödeniyor mu?

Kısa çalışma ödeneğinin emekliliğe etkisi yüzbinlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemide vatandaşlara ekonomik yönden rahatlık sağlamak amacıyla bu ödemeler yapılıyor. Vaka sayılarının istenilen noktaya düşmemesinden dolayı pandemi süreci devam ederken Kısa çalışma ödeneği de uzatılıyor. Bu ödemeler için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ödemeleri alırken SGK primlerinin ödenip ödenmediğini araştırıyor ve gündemde sıklıkla sorguluyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANA EMEKLİLİK PRİMİ YATACAK MI?
Kısa çalışma ödeneği alındığı süre boyunca emeklilik primleri yatmadığı için doğal olarak emeklilik süresi 3 ay uzayacak. Prim ödenemeyen günler için de kişi SGK'ya borçlanamayacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLER?
Mart ayından itibaren verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneği süresi Haziran ayı sonunda sona erdi ancak, Cumhurbaşkanı kararıyla Ağustos ayı ortasına kadar yeniden uzatıldı. Aylardır kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden ödeme yapılıyor.
Bu süre boyunca emeklilik primleri ödenmediğinden emeklilik süresi uzuyor. Örnek ile açıklamak gerekirse, aylık 10 gün çalışan kişiye 3 ay boyunca 60 gün prim yatmadı. Dolayısıyla 60 gün emeklilik prim yatmayan kişi daha geç emekli olacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Genel Ekonomik Kriz"
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Bölgesel Kriz"
Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Sektörel Kriz"
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Zorlayıcı Sebepler"
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.
Kısa Çalışma kapsamında; işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanıyor.