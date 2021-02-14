DEV TEŞVİK PAKETİNE RAĞMEN ALTIN FİYATLARI YUKARI HAREKETLENMİYOR

Altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Karabulut, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.

"TEŞVİK PAKETLERİNİN ARTIK SONUNA GELİNDİ"

Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindiğini vurgulayan Karabulut, "Özellikle 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketinin enflasyon tarafına da olumsuz yansıyabileceği söyleniyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen'ın buna karşın araçların olduğunu belirtiyor. Yani artık teşvik paketlerinin sonuna geldik. Marjinal fiyat hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz" dedi.