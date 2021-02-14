Altın haftanın ilk günlerine her ne kadar artış ile girmiş olsa bile yeniden toparlanamadan düşmeye başladı. Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|416,30
|416,50
|411,20
|411,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.743,00
|2.764,00
|2.710,00
|2.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|379,70
|383,70
|375,00
|379,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.681,00
|2.701,00
|2.648,00
|2.668,00
|Yarım Ziynet
|1.340,00
|1.350,00
|1.324,00
|1.334,00
|Çeyrek Ziynet
|670,00
|675,00
|662,00
|
667,00
ALTIN İÇİN BANKADAN BANKAYA DEĞİŞEN UYGULAMA BİTİYOR
Yetkililer, "Şubeden şubeye, bankadan bankaya değişen uygulama bitecek" dedi. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlenmesi anlamına geliyor. Bu değerin hesaplanması için altından yapılan maddenin içinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN 2021 YILI BEKLENTİLERİ
Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.