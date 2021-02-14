14 Şubat evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı bugün yattı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evde bakım parası her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan binlerce kişinin gözü kulağı Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Peki Şubat ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? 14 Şubat evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 ŞUBAT!
1- Tokat
2- Aksaray
3- Amasya
4- Edirne
5- Hatay
6- Samsun
7- Antalya
8- Afyon
9- Sakarya
10-Karabük11-Malatya
12-Bolu
13-Ordu
14-Zonguldak
15-Denizli
16-İstanbul
17-Muğla
18-Manisa
19-Şanlıurfa
20-Konya
21-Ankara
22-Kırıkkale
23-Mersin
24-Bilecik
25-İzmir
26-Aydın
27-Balıkesir