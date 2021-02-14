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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 14:14
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    • 14.02.2021 14:14
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    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Binlerce kişinin faydalandığı ödemeleri, farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Dolayısıyla her gün binlerce kişi bu tarihi merak ederek gündemde sıklıkla sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere ödenen bu maaş E-Devlet ekranından kolayca sorgulanabiliyor. Peki ? 14 Şubat evde bakım parası yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    14 Şubat evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı bugün yattı mı?

    14 Şubat evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı bugün yattı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evde bakım parası her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan binlerce kişinin gözü kulağı Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Peki Şubat ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? 14 Şubat evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 ŞUBAT!

    1- Tokat
    2- Aksaray

    3- Amasya
    4- Edirne
    5- Hatay

    6- Samsun
    7- Antalya
    8- Afyon
    9- Sakarya

    10-Karabük11-Malatya
    12-Bolu
    13-Ordu
    14-Zonguldak
    15-Denizli

    16-İstanbul
    17-Muğla
    18-Manisa
    19-Şanlıurfa

    20-Konya
    21-Ankara
    22-Kırıkkale
    23-Mersin

    24-Bilecik
    25-İzmir
    26-Aydın
    27-Balıkesir

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.

        EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

        – Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

        – Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

            – Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

            – 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
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            Haberler Ekonomi 14 Şubat evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı bugün yattı mı?