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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 13:57
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    • 14.02.2021 13:57
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    Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı! E-Devlet üzerinden hemen başvurun

    Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı! Koronavirüs salgınından parasal kayıplarını gevşetmek için tarafından esnaf ve sanatkarlar ile asıl şahıs tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe yardımı sağlanıyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, öbür yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira dayanağı sağlanır. İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda işyeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir. Peki ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

    takvim.com.tr
    Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı

    Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı! Gelir Kaybı Desteği başvurusu işlemleri 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Esnafa verilecek olan gelir kaybı ödemeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Peki, Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarafından salgı nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.

    GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

    Ticaret Bakanlığı tarafından salgı nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başladı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.

    Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadesini kullandı.

    GELİR KAYBI ÖDEMELERİ BAŞLADI

    Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.

    E-DEVLET ESNAFA KİRA VE GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    e-devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan Kira Destek Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) ile Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Formu dolduran kişiler başvuruları bu adreslerden tamamlayabilirler.

    KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…

    GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…

        ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirmede hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından bildirilecek ve başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

        VATANDAŞA E-DEVLET'TEN 960 TL KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Kira yardımı e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. E-devlet sistemindeki "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Vatandaşların merak ettiği kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak ilk önce T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Ardından açılmış olan pencerede "uygulamaya git" butonuna tıklanıyor. Sonrasında gelen ekranda "giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı ortaya çıkıyor. Bu ekranla ilgili de kontroller yapıldıktan sonra işleme devam edilebiliyor.

        KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

        Maddi olarak sıkıntılar yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri maksadıyla çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı sağlanıyor. İşte kira yardımı yapan kuruluşlar ve kurumlar:

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
        Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
        Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL'ye kadar kira yardımı yapılabiliyor.)
        Sivil Toplum Kuruluşları
        Özel vakıf ve dernekler
        Gönüllü kuruluşlar
        Şahıslar

            KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

            T.C. kimlik fotokopisi
            İkametgah belgesi
            Gelir belgesi
            Muhtardan alınan fakirlik kağıdı

            KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU

            Hazırlanan bu evraklarla beraber SYDV'lere gidilip başvuruda bulunmak mümkün. Bunlara ek olarak kira yardımı talebinde bulunulduğuna dair dilekçe de hazırlamak gerekiyor. Başvuru esnasında başvuruyu yapan vatandaşlara ailedeki fertlerle alakalı sorular sorulabiliyor. Kimi zaman vakfın bünyesinde yer alan kurul, yerinde inceleme yapabiliyor. Yapılan incelemeler ile ailenin sürdüğü yaşama bakılıyor. İncelemelerin neticesinde mütevelli heyet tarafından rapor hazırlanıyor.
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            Haberler Ekonomi Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı! E-Devlet üzerinden hemen başvurun