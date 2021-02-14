Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı! E-Devlet üzerinden hemen başvurun

Kira ödemesinde yeni dönem herkesi zorluyordu! Detaylar açıklandı! Gelir Kaybı Desteği başvurusu işlemleri 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Esnafa verilecek olan gelir kaybı ödemeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Peki, Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Kira yardımı desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarafından salgı nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!
Ticaret Bakanlığı tarafından salgı nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular yeniden başladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.
Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadesini kullandı.
GELİR KAYBI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.
E-DEVLET ESNAFA KİRA VE GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan Kira Destek Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) ile Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Formu dolduran kişiler başvuruları bu adreslerden tamamlayabilirler.
KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…