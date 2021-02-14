Ev sahipleri belediyelere emlak vergisi ödüyor: Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi ödemek mecburi mi?

Ev sahipleri belediyelere emlak vergisi ödüyor.
Emekliler, işsizler şehit yakınları engelliler gibi bazı kesimler 200 metrekare tek konut için emlak vergisi ödemiyor.
Emeklilerin çalışmıyor olması gerekiyor.
Ev sahipleri belediyelere emlak vergisi ödüyor.
Emekliler, işsizler şehit yakınları engelliler gibi bazı kesimler 200 metrekare tek konut için emlak vergisi ödemiyor.
Emeklilerin çalışmıyor olması gerekiyor.
Emlak vergisinin hesaplanması büyükşehir belediyesi dışındaki yerlerde konutlarda binde 1, Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlarda ise binde 2 olarak hesaplanıyor. Vergi değerini değiştiren sebepler şunlar:
a) Yeni bina inşa edilmesi. (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.)
b) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması.
c) Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı değiştirilen daire için geçerli olur.)
d) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi. Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi.