Ev sahipleri belediyelere emlak vergisi ödüyor: Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi ödemek mecburi mi?

c) Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı değiştirilen daire için geçerli olur.)