Ve netleşti! O tarihe dikkat edin! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! e-Devlet'ten hemen kontrol edin...





ÖZEL HASTANELERİ KAPSAMIYOR



Peki, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek mi? Düne kadar yararlanamı-yorlardı ancak ocak ayının sonunda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar 2021'in sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler. Hatta 60 günden fazla prim borcu olanlar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler de aynı şekilde devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Ancak burada önemi olan nokta şu; bu hizmet sadece devlet hastaneleri ve devlet üniversite hastanelerinden alınacak. Sağlık sigortası borcu olanlar ile Bağ-Kur borcu olanlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olamayacak.