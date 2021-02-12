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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 09:24
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    • 12.02.2021 09:24
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    Ve netleşti! O tarihe dikkat edin! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! e-Devlet'ten hemen kontrol edin...

    Ve netleşti! O tarihe dikkat edin! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! Yüz binlerce şahsın borçlarından kurtulması için son fırsat. , genel borçlarını otomatik yapılandırdı. Borcu olanlar 30 Nisan tarihine kadar borcunun tamamını öderlerse, borca ait ceza ve zam silinecek, yalnızca ana prim borcu ödenecek. İsteyenler borcunu taksitler halinde de ödeyebilecek. Borcu, tarafından otomatik yapılandırılanlar, yapılandırma ile ilgili detayları e-Devlet üzerinden öğrenebilir. SGK'nın yapılandırması, 2020'nin ağustos ayından öncesini kapsadığından, bundan sonraki aylara ait primlerin yatırılmış olması gerekiyor ki, yeni borç oluşmasın.

    Faiz, zam ve cezalar siliniyor! e-Devlet'ten kontrol edin, o tarihe kadar...

    Ve netleşti! O tarihe dikkat edin! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! e-Devlet'ten hemen kontrol edin... Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapıldı. Faizler, zam ve cezalar silindi. Yapılandırmadan yararlanmayan vatandaşlar için fırsat hala devam ediyor. Borçlar küçük taksitler halinde ödeniyor. Otomatik olarak yapıldı. 30 Nisan'a kadar ödeme işlemine başlayanlar faiz ödemelerinden kurtulacak. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin ise borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar.


    Noyan Doğan GSS borcu ile ilgili merak edilen ayrıntıları yazdı. İşte Doğan'ın yazısı...

    Günlerdir okuyuculardan genel sağlık sigortası ile ilgili çokça soru alıyorum. Kimileri, 'yapılandırma imkânını kaçırdık mı, ne yapacağız?' diye soruyor, kimileri 'borcumuz var, sağlık hizmeti alabilecek miyiz?' diye merak ediyor. Görünen o ki, genel sağlık sigortası konusunda kafalarda birçok soru var. Hepsine açıklık getireyim.



    Öncelikle, 'yapılandırmayı kaçırdık mı?' diye soranların, endişesini gidereyim. Sağlık sigortası borcu için yapılandırma başvurusu zaten yapılmayacaktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'nin ağustos ayı da dahil geçmişte genel sağlık sigortası borcu olanların bu borçlarını otomatik yapılandırdı.

        Yapılandırma kapsamında da borcu olanlar 30 Nisan tarihine kadar borcunun tamamını öderlerse, borca ilişkin ceza ve zam silinecek; sadece ana prim borcu ödenecek. İsteyenler borcunu taksitler halinde de ödeyebilecek. Altını çizeyim, geçmiş borçlar affa uğramıyor ya da bir başka ifadeyle ana borç silinmiyor; yapılandırılıyor, sadece erken ödemede ceza ve zam siliniyor.



        E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLİYOR

        Borcu, SGK tarafından otomatik yapılandırılanlar, yapılandırma ile ilgili detayları e-Devlet üzerinden öğrenebilir. Yapılandırma takvimine ve şartlarına uyulursa sorun yok; hem devlete olan prim borcu ortadan kalkacak hem de devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanılacak. Yeri gelmişken belirteyim, SGK'nın yapılandırması, 2020'nin ağustos ayından öncesini kapsadığından, bundan sonraki aylara ait primlerin yatırılmış olması gerekiyor ki, yeni borç oluşmasın.



        31 MART'A DİKKAT

        Gelelim, en çok merak edilen, gelir testi konusuna. Gelir testine başvuru süresi de kaçırılmadı; son tarih, 31 Mart. Geçmişte gelir testine hiç girmemiş olanlar ya da geçmişte gelir testi sürelerini kaçıranlar, 31 Mart tarihine kadar gelir testine girebilecek. Testin sonucuna göre aylık geliriniz 1.192 liranın altındaysa genel sağlık sigortası primlerinizi devlet karşılayacak, siz prim ödemeyeceksiniz. Geliriniz bunun üzerinde ise genel sağlık sigortası primini kendiniz ödeyeceksiniz ki, ödeyeceğiniz tutar da aylık 107.3 lira, yıllık 1.287 lira.



            ÖZEL HASTANELERİ KAPSAMIYOR

            Peki, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek mi? Düne kadar yararlanamı-yorlardı ancak ocak ayının sonunda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar 2021'in sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler. Hatta 60 günden fazla prim borcu olanlar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler de aynı şekilde devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Ancak burada önemi olan nokta şu; bu hizmet sadece devlet hastaneleri ve devlet üniversite hastanelerinden alınacak. Sağlık sigortası borcu olanlar ile Bağ-Kur borcu olanlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olamayacak.

            GSS NEDİR?

            GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.

            Sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmak için GSS prim borcu tutarlarını ödemek durumundadırlar. Gelirleri asgari ücretin 3/1 oranından daha düşük olan kişilerin GSS primlerini devlet ödemektedir. Genel Sağlık Sigortası primleri kişilerin kendi gelir beyanlarını yaptıkları gelir testi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu test sonucunda hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için aylık ne kadar prim ödemeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Ve netleşti! O tarihe dikkat edin! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! e-Devlet'ten hemen kontrol edin...