Ve netleşti! O tarihe dikkat edin! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! e-Devlet'ten hemen kontrol edin... Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapıldı. Faizler, zam ve cezalar silindi. Yapılandırmadan yararlanmayan vatandaşlar için fırsat hala devam ediyor. Borçlar küçük taksitler halinde ödeniyor. Otomatik olarak yapıldı. 30 Nisan'a kadar ödeme işlemine başlayanlar faiz ödemelerinden kurtulacak. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin ise borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar.
Noyan Doğan GSS borcu ile ilgili merak edilen ayrıntıları yazdı. İşte Doğan'ın yazısı...
Günlerdir okuyuculardan genel sağlık sigortası ile ilgili çokça soru alıyorum. Kimileri, 'yapılandırma imkânını kaçırdık mı, ne yapacağız?' diye soruyor, kimileri 'borcumuz var, sağlık hizmeti alabilecek miyiz?' diye merak ediyor. Görünen o ki, genel sağlık sigortası konusunda kafalarda birçok soru var. Hepsine açıklık getireyim.
Öncelikle, 'yapılandırmayı kaçırdık mı?' diye soranların, endişesini gidereyim. Sağlık sigortası borcu için yapılandırma başvurusu zaten yapılmayacaktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'nin ağustos ayı da dahil geçmişte genel sağlık sigortası borcu olanların bu borçlarını otomatik yapılandırdı.