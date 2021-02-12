OPPO HAKKINDA

Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, veya yaygın yazılışıyla oppo, merkezi Dongguan'da bulunan Çinli bir elektronik ve akıllı telefon üreticisidir. OnePlus, Vivo ve Realme markalarının da sahibi olan BBK Electronics Corporation'ın alt kuruluşudur.

Xiaomi HAKKINDA

Xiaomi Corporation, Nisan 2010'da kurulmuş ve merkezi Pekin'de bulunan Çinli bir elektronik şirketidir. Xiaomi; akıllı telefon, mobil uygulama, dizüstü bilgisayar, çanta, kulaklık, ayakkabı, spor bandı ve daha birçok ürüne yatırım yapmaktadır.

Tecno Mobile HAKKINDA

Tecno Mobile, Shenzhen, Çin merkezli Çinli bir cep telefonu üreticisidir. 2006 yılında kurulmuştur. Transsion Holdings'in bir yan kuruluşudur. Tecno, işini Afrika ve Güney Asya pazarlarına odakladı.

Kaynak: Milliyet