Ve gerçek oldu! Cep telefonu fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Xiaomi, Oppo, Samsung, Huawei, Honor 1000 TL indirim... Cepte yerli üretim hamlesi giriş seviyesi modellerin fiyatını düşürecek. 2.500-3.000 TL bandında yer alan bu ceplerin fiyatının 1.000-1.750 TL bandına inmesi bekleniyor. Xiaomi, Oppo, Tecno Mobile Türkiye'de üretim planlarını açıklarken, Samsung, Huawei, Honor, Vivo, TCL de üretim planları yapıyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün geçen yılı 10 milyon 500 bin adetlik satışla kapattığını belirterek, yerli üretim hamlesiyle beraber 2021 yılında 12 milyon adetlik satış ve sektörde yüzde 5'lik büyüme beklediklerini söyledi.
Bin TL fark olabilir
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörün geçen yılı 10 milyon 500 bin adetlik satışla kapattığını belirterek, yerli üretim hamlesiyle beraber 2021 yılında 12 milyon adetlik satış ve sektörde yüzde 5'lik büyüme beklediklerini söyledi.
Turnacı, dünya devi teknoloji şirketlerinin Türkiye'de üretime başlamasının giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini kaydederek, "Bu giriş seviyesi ürünlere tüketicilerin daha kolay ve uygun fiyata erişmesini sağlayacak. Vatandaşın alt ve orta segmentte ürün seçenekleri çoğalacak, rekabet ortamında bu durum fiyatlara da yansıyacak. Şu anda alt segmentte 2.500-3.000 TL bandı ürünler yoğunlukta. Yerli üretim sonrasında fiyat düşecek. 1.000-1.750 TL bandı ürünlerin yoğunluğu oluşacak" dedi.