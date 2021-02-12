SON DAKİKA: Gıdada fahiş fiyatları düşürecek hamle! Referans fiyatlar oluşturulacak





TEŞVİK MODELLERİ DE FİYAT İSTİKRARINA KATKI SUNACAK

Böylece Türkiye'deki tarım sektöründeki vadeli fiyat oluşumuna ve risk yönetimine katkı sağlanacak, çiftçiler, sanayiciler, politika yapıcılar için önemli bir enstrüman, gösterge ve veri setiyle uzmanlık sağlanacak. Yeni üretim teşvik modelleri de fiyat istikrarına katkı sunacak. Elektronik ürün senedi piyasasında 1.5 yılda yatırımcı sayısı 80 bini, işleme konu olabilecek ürün stok miktarı 7 milyon tonu ve işlem hacmi de 1 milyar lirayı aştı. Borsada gerçekleşen 200 bin civarında işlem 10 milyon tonluk üründe 15 milyar lira değerinde.