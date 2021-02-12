2021 1000 lira sosyal yardım ödemesi nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusunda son dakika gelişmesi

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pandemi destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvurularında bulunan vatandaşlar sonuçlara e devlet aracılığı ile erişebilecekler. Koronovirüs salgını nedeni ile Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstikrar Kalkanı Destek Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere devlet geri ödemesiz 1000 TL pandemi yardımı adı altında sosyal yardım parası ödemesi yapmaya başlamıştı. Süreçte milyonlarca kişi başvuru yaparken devlet bugüne kadar 3 faz altında destek ödemesi gerçekleştirdi.