2021 1000 lira sosyal yardım ödemesi nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusunda son dakika gelişmesi

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pandemi destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvurularında bulunan vatandaşlar sonuçlara e devlet aracılığı ile erişebilecekler. Koronovirüs salgını nedeni ile Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstikrar Kalkanı Destek Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere devlet geri ödemesiz 1000 TL pandemi yardımı adı altında sosyal yardım parası ödemesi yapmaya başlamıştı. Süreçte milyonlarca kişi başvuru yaparken devlet bugüne kadar 3 faz altında destek ödemesi gerçekleştirdi.
4. FAZ BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYENLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Vatandaşlar koronavirüs salgını nedeni ile maddi olarak zorlu bir süreçten geçerken bin liralık sosyal yardım parası ne yazık ki dolandırıcıların da iştahını kabarttı. İhtiyaç sahibi ailelerin bekledikleri müjdeye göz diken dolandırıcılar sosyal medya hesapları üzerinden vermiş oldukları ilanların yanı sıra vatandaşların cep telefonlarına da SMS göndererek banka hesaplarını boşaltmaya devam ediyorlar.
Konu hakkında yapılan son dakika açıklaması ile yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşlar uyarıldı. Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda sosyal destek ödemesi için bu sefer Sağlık Bakanlığı ismi kullanılırken verilecek olan destek 3000 TL olarak belirtildi.