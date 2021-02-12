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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 08:46
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    • 12.02.2021 08:46
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    2021 1000 lira sosyal yardım ödemesi nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusunda son dakika gelişmesi

    3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusunda son dakika gelişmesi. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler 1000 TL maddi yardım parası ödemişti. Sosyal destek yardımı parası hakkında resmi açıklama geldi. 3. faz sonucu bekleyenler, sosyal yardım 4. faz başvurusu yapacak olanlar dikkat! Başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar en yakın şubelerinden ödemeleri alabilecekler. 1 ve 2. Faz başvurularının tamamlanması ve ödemelerin yapılmasının ardından vatandaşlar üçüncü faz ödemeleri ne kadar devam edecek bir hayli merak ediyor. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusunda son dakika gelişmesi

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında pandemi destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvurularında bulunan vatandaşlar sonuçlara e devlet aracılığı ile erişebilecekler. Koronovirüs salgını nedeni ile Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İstikrar Kalkanı Destek Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere devlet geri ödemesiz 1000 TL pandemi yardımı adı altında sosyal yardım parası ödemesi yapmaya başlamıştı. Süreçte milyonlarca kişi başvuru yaparken devlet bugüne kadar 3 faz altında destek ödemesi gerçekleştirdi.

    4. FAZ BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYENLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Vatandaşlar koronavirüs salgını nedeni ile maddi olarak zorlu bir süreçten geçerken bin liralık sosyal yardım parası ne yazık ki dolandırıcıların da iştahını kabarttı. İhtiyaç sahibi ailelerin bekledikleri müjdeye göz diken dolandırıcılar sosyal medya hesapları üzerinden vermiş oldukları ilanların yanı sıra vatandaşların cep telefonlarına da SMS göndererek banka hesaplarını boşaltmaya devam ediyorlar.

    Konu hakkında yapılan son dakika açıklaması ile yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşlar uyarıldı. Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda sosyal destek ödemesi için bu sefer Sağlık Bakanlığı ismi kullanılırken verilecek olan destek 3000 TL olarak belirtildi.

        E DEVLET 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU VE BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        E Devlet üzerinden 10000 TL pandemi yardımı başvurusu ekranına ulaşmak için burayı TIKLAYINIZ

        Bu link üzerinden e devlet şifrenizi girdikten sonra açılan ekranda kişisel bilgilerini doldurarak pandemi sosyal destek ödemesi başvurusu yapabilir, yapmış olduğunuz başvurunun sonucunu öğrenebilirsiniz.

        Şu anda halen 3. faz başvuruları kabul edilmekte olup 1000 TL sosyal destek ödemesi para yardımı için 4. faz başvuruları açılmadı.

        1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi

        2-Salı

        4-Çarşamba

        6-Perşembe

        8- Cuma

        günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

            SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

            Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
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            Haberler Ekonomi 2021 1000 lira sosyal yardım ödemesi nasıl yapılır? 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusunda son dakika gelişmesi