İşsiz kalan vatandaşlarımız için İŞKUR tarafından sunulan destekler artıyor. Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Bu proje ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.
İŞSİZ ANNELERE GÜNLÜK 80 TL HARÇLIK NASIL ALINIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlük 80 TL ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı... Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.
100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.