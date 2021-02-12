Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Şubat ayının ortalarının yaklaşmasıyla beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çiftçilere 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.