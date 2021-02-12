Anneye erken emekli maaşı

Ülkemizde yasal düzenlemeler kadın sigortalılara pek çok imkan sunuyor. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. İşte bu alandaki imkanlar:
● HER ÇOCUKTAN 720 GÜN: Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.
● STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.
● EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.
● ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN: Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.
5 ADIMDA BORÇLANMA REHBERİ
✖ Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar yapabiliyor.
✖ Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart.
✖ Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.
✖ Borçlanma yapılacak sürede çalışılmamış olması gerekiyor.
✖ İstenen, ihtiyaç olan gün kadar borçlanma yapılabiliyor.
● HER ÇOCUKTAN 720 GÜN: Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.
● STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.
● EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.
● ENGELLİ ANNELERİNE FARKLI İMKAN: Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.
5 ADIMDA BORÇLANMA REHBERİ
✖ Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar yapabiliyor.
✖ Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart.
✖ Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar borçlanılabiliyor.
✖ Borçlanma yapılacak sürede çalışılmamış olması gerekiyor.
✖ İstenen, ihtiyaç olan gün kadar borçlanma yapılabiliyor.