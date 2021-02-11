Döviz kurlarında hareketli seyir devam ediyor. Yaşanan son gelişmeleri ve değişimleri öğrenmek isteyenler ise bu bağlamda arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0360
|7,0370
|7,0210
|7,0220
|Avro
|8,5360
|8,5370
|8,5360
|8,5370
|Sterlin
|9,7280
|9,7780
|9,6860
|9,7350
|İsviçre Frangı
|7,8900
|7,9290
|7,8680
|7,9080
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0060
|7,0860
|6,9910
|7,0710
|Avro
|8,4960
|8,5760
|8,4960
|8,5760
|Sterlin
|9,6680
|9,8780
|9,6260
|9,8360
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 649 milyon 324 bin 530,37 lira, işlem miktarı ise 1.552,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 664 milyon 645 bin 127,14,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI İSPANYA HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 410,34 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.947 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 5.672 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 8.049 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.314 puanda bulunuyor.