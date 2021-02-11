Döviz kurlarında hareketli seyir devam ediyor. Yaşanan son gelişmeleri ve değişimleri öğrenmek isteyenler ise bu bağlamda arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: