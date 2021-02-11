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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 17:37
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    • 11.02.2021 17:37
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    ve kuru ne kadar oldu? 11 Şubat Perşembe CANLI döviz kurları! Dolar, euro, sterlin kaç TL?

    ve kurunda yaşanan son değişimler vatandaşlar tarafından anbean incelenirken kapanış saatlerinde alış satış fiyatları sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0570 liradan, avro 8,5720 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0370 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte 11 Şubat Perşembe canlı döviz kurları

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında hareketli seyir devam ediyor. Yaşanan son gelişmeleri ve değişimleri öğrenmek isteyenler ise bu bağlamda arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Dün, en düşük 7,0316 en yüksek 7,0869 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,0583'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başladı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? İşte dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları...

    DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,0360 7,0370 7,0210 7,0220
    Avro 8,5360 8,5370 8,5360 8,5370
    Sterlin 9,7280 9,7780 9,6860 9,7350
    İsviçre Frangı 7,8900 7,9290 7,8680 7,9080
    ANKARA
    ABD Doları 7,0060 7,0860 6,9910 7,0710
    Avro 8,4960 8,5760 8,4960 8,5760
    Sterlin 9,6680 9,8780 9,6260 9,8360

    ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 649 milyon 324 bin 530,37 lira, işlem miktarı ise 1.552,20 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 664 milyon 645 bin 127,14,37 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI İSPANYA HARİÇ YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 410,34 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.947 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 5.672 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 8.049 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.314 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2122 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklı seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin takip edileceğini ifade etti.

        ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

        Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Beklentilerin altında kalan verilere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış hızının gerilemesine ilişkin iyimserlik, yarın Asya genelinde başlayacak resmi tatil öncesinde pay piyasalarını destekledi.

        Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.655 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 29.563 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 104,5 seviyelerinde dengelendi.

        Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 30.036 puanda, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 51.157 puanda seyrediyor.

            PETROL FİYATLARI YATAY, ALTIN DÜŞTÜ

            Küresel düzeyde ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 61 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 58 doların üzerinde yatay hareket ediyor.

            Platin fiyatları da, elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle platinin ons fiyatı da 1,250 dolara yakın düzeylere yükselirken, altın fiyatları yeniden 1,840 doların altına geriledi.

            ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 5 Şubat'ta biten haftada 6.6 milyon varil düşüşle 469 milyon varile geriledi.

            ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 0.7 milyon varil azalarak, günde 5.9 milyon varil düzeyine geriledi. Böylece, toplam ticari petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 11.2 milyon varil düştü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.08 artışla 61.15 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 58.37 dolar,

            - altın yüzde 0.31 düşüşle 1,836.79 dolar,

            - gümüş yüzde 0.52 düşüşle 26.87 dolar,

            - bakır yüzde 1.45 artışla 8,275.50 dolar,

            - platin yüzde 0.12 artışla 1,244.79 dolar,

            - paladyum yüzde 0.56 düşüşle 2,350.00 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 11 Şubat Perşembe CANLI döviz kurları! Dolar, euro, sterlin kaç TL?