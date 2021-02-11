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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 19:26
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    • 11.02.2021 19:26
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    İstikameti tekrar değişti süratle iniyor! , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek ...

    Düşüş seyriyle son haftalarda dikkatleri üzerine çeken ndaki düşüş hız kaybetmeden devam ediyor. Yatırımcılar bu bağlam güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 418 liradan tamamladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 416,50 liradan tamamladı. Ayrıca altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.839,97 dolardan işlem görüyor. İşte , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Önceki aylarda altın alarak birikim yapanlar fiyatların özellikle son süreçte düşüşe geçmesiyle alış satış fiyatlarına odaklandı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 418 bin liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 419,20 419,40 416,30 416,50
    Cumhuriyet Ata Lira 2.763,00 2.784,00 2.743,00 2.764,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 382,30 386,30 379,70 383,70
    Lira(Tam) Ziynet 2.700,00 2.720,00 2.681,00 2.701,00
    Yarım Ziynet 1.350,00 1.360,00 1.340,00 1.350,00
    Çeyrek Ziynet 675,00 680,00 670,00 675,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 416,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 675,00 lira, Cumhuriyet altını 2.764,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 416,50 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 649 milyon 324 bin 530,37 lira, işlem miktarı ise 1.552,20 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 664 milyon 645 bin 127,14,37 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.839,97 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.839,97 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 418 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0355 lira, satışta 7,0637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0464 lira, satışta 7,0746 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,74'ten gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2142, sterlin/dolar paritesi 1,3829, dolar/yen paritesi de 104,66 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,14 kazançla 61,14 dolardan işlem görüyor.

        PETROL FİYATLARI YATAY, ALTIN TOPARLANDI

        Küresel düzeyde ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 61 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 58 doların üzerinde yatay hareket ederken, altının ons fiyatı da yeniden 1,840 doların üzerine toparlandı.

        Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artarak 96.4 milyon varile yükseleceğini öngördü.

        IEA raporuna göre, buna karşın küresel petrol talebi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre günde ortalama 1.0 milyon varil düşecek.

            Raporda ayrıca, Ocak ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 590,000 varil artışla 93.6 milyon varile yükseldiğine de dikkat çekildi.

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Şubat ayı raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, Ocak ayı raporuna göre, günde ortalama 0.1 milyon varil düşüşle günde ortalama 96.1 milyon varil düzeyine indirdi.

            OPEC'in aylık petrol piyasası raporunda, genişletilen ekonomik kapanmalar ve birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin projeksiyonların aşağıya çekilmesine neden olduğu vurgulandı.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.33 artışla 61.30 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.26 artışla 58.49 dolar,

            - altın yüzde 0.04 düşüşle 1,841.92 dolar,

            - gümüş yüzde 0.40 artışla 27.12 dolar,

            - bakır yüzde 1.45 artışla 8,275.50 dolar,

            - platin yüzde 0.39 düşüşle 1,238.45 dolar,

            - paladyum yüzde 0.41 düşüşle 2,353.64 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 416 liraya, çeyrek altın 700 liraya, Cumhuriyet altını da 2,755 liraya geriledi.

            Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, altının üst üste dördüncü seansı da artıda kapattığına işaret edilerek, şöyle denildi:

            "Altın hafta başından beri yukarı yönlü hareket etme arzusuyla pozitif kapanış yaparken, dünkü seansı da yeşilde kapattı. 1838 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, seans boyu yeşilde olma arzusunu sürdürürken gün içinde 1855 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son bir haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

            "Günün önemle takip edilen ABD'deki enflasyon verisinin, beklentilerin altında açıklanmasının ardından altın, üzerinde satıcılı yönlü baskı oluşması sonrası satışa döndü. Bu satış sonrası altın, 1834 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir etkinlikte önceliklerinin enflasyondaki hızlı yükselişe müdahale etmek değil, istihdam piyasasındaki güçlenmeyi yakalamak olduğunu savundu.

                "Bir süre daha Fed olarak piyasayı desteklemeye devam edeceklerini savunan başkan, Fed bilançosunun ekonomiyi desteklediği büyüklükte olacağını vurguladı. Başkanın sözleri piyasalara pozitif yansırken altın da toparlanma yaşayarak günü 1843 dolar/onstan yüzde 0.2 kazançla tamamlamış oldu.

                "Gümüş ise dünkü seansta yüzde 1.0'e yakın değer kaybı yaşarken, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden oldu. 27.23 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 26.99 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak önceki güne kıyasla yüzde 0.9 değer kaybetmiş oldu.

                "Platin, 2021 yılının yıldızı olmaya devam ederken, yıl başından beri kazancı yüzde 15'i geçti. Dünkü seansta 1251 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, son altı yılın en yüksek seviyesini kaydettiği seansı geride bıraktı. Gün sonunda 1240 dolar/ons seviyesinden dengelenen platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 5.5 kazanç yazmış oldu.

                "Paladyum, 2369 dolar/ons seviyesinden kapattığı günü yüzde 1.8 değer kazanarak tamamlayarak, platinin ardından günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 -1.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,549 kg altın, 2,608 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi İstikameti tekrar değişti süratle iniyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...