Önceki aylarda altın alarak birikim yapanlar fiyatların özellikle son süreçte düşüşe geçmesiyle alış satış fiyatlarına odaklandı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 418 bin liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|419,20
|419,40
|416,30
|416,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.763,00
|2.784,00
|2.743,00
|2.764,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|382,30
|386,30
|379,70
|383,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.700,00
|2.720,00
|2.681,00
|2.701,00
|Yarım Ziynet
|1.350,00
|1.360,00
|1.340,00
|1.350,00
|Çeyrek Ziynet
|675,00
|680,00
|670,00
|675,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 azalışla 416,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 675,00 lira, Cumhuriyet altını 2.764,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 416,50 liradan işlem gördü.