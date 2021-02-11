Önceki aylarda altın alarak birikim yapanlar fiyatların özellikle son süreçte düşüşe geçmesiyle alış satış fiyatlarına odaklandı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 418 bin liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?