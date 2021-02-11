Yabancının Türkiye'ye yatırımı 2020'de de hız kesmedi! Milyarlarca dolar Türkiye'ye aktı

Türkiye'ye geçen yılın ocak-kasım döneminde en fazla doğrudan yabancı yatırım yapan ülke 970 milyon dolarla İtalya olurken, bu dönemde uluslararası yatırımcıların ülkede en çok tercih ettiği sektörün "bilgi ve iletişim" olması dikkati çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020'nin ocak-kasım döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı 4 milyar 642 milyon doları buldu.
Doğrudan yabancı yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, 3 milyar 285 milyon dolarla ilk sırada Avrupa yer aldı. Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye yatırımı söz konusu dönemde toplam yabancı yatırım tutarının yüzde 70,8'ini oluşturdu.
Avrupa'yı 783 milyon dolarla Amerika, 772 milyon dolarla Kuzey Amerika, 556 milyon dolarla Asya, 367 milyon dolarla diğer Asya ülkeleri, 189 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 183 milyon dolarla Körfez ülkeleri takip etti.
YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'Yİ EN ÇOK İTALYA, ABD VE HOLLANDA TERCİH ETTİ
Bu dönemde doğrudan yabancı yatırımların ülkelere göre dağılımında ilk sırada 970 milyon dolarla İtalya yer aldı.
ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 769 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Hollandalı yatırımcılar da ülkede 491 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Bu ülkeleri 460 milyon dolarla İngiltere, 428 milyon dolarla Lüksemburg, 264 milyon dolarla Almanya, 167 milyon dolarla İrlanda, 157 milyon dolarla Hong Kong, 144 milyon dolarla Fransa ve 113 milyon dolarla Japonya izledi.