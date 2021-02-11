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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 12:01
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    • 11.02.2021 12:01
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    Ziraat'ten emeklilere özel krediler! 20.000 TL'ye kadar veriliyor! 771 TL taksitle kredi imkanı!

    uygun kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunuyor. Ziraat Bankası da hazırladığı kredi paketleriyle emeklileri unutmadı. Maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar; Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılayabilecek.

    takvim.com.tr
    Ziraat'ten emeklilere özel krediler! 20.000 TL'ye kadar veriliyor! 771 TL taksitle kredi imkanı!

    İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için birçok bankadan uygun faizli kredi sunuluyor. Ziraat Bankası, maaşını bankalarından alan vatandaşlar için ihtiyaç ve konut kredisi kampanyası sunuyor. Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile özel krediler veriliyor. İhtiyaç kredisini 20.000 TL'ye kadar alabilir ve 771 taksitle geri ödeme yapabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYALARI!

    Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.

    Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az iki tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

    Konut Kredisi için; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

    Kampanyadan maaşını Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz faydalanabilecektir.

    Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.

    Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

        Tüketici Kredisi
        Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Yıllık Maliyet
        Oranı (%)
        20.000 TL 36 1,58 100 TL 771,61 TL 25,7625

        Konut Kredisi
        Konut Tipi Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Yıllık Maliyet Oranı (%)
        Sıfır Konut 100.000 TL 120 1,47 500 TL 1.779 TL 19,4121
        2. El Konut 100.000 TL 120 1,52 500 TL 1.817 TL 20,1233
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        Haberler Ekonomi Ziraat'ten emeklilere özel krediler! 20.000 TL'ye kadar veriliyor! 771 TL taksitle kredi imkanı!