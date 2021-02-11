Sigara yasağı geldi mi? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Carrefour, Migros, ŞOK, BİM, A101 gibi marketlerde sigara satışına yasak gelip gelmediği merak ediliyor. Yeni hazırlanan taslağa göre; 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketleriyle ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

SİGARA YASAĞI GELDİ Mİ?

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.