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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 10:23
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    • 11.02.2021 10:23
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    Marketlerde yasaklandı mı? Carrefour, Migros, ŞOK, BİM, A101 marketlerde mı geldi?

    Marketlerde yasaklandı mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Carrefour, Migros, ŞOK, BİM, A101 geldi mi? Marketlerde sigara yasağı geldi mi sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre marketlerde yeni çalışma düzeni belirlenecek.

    takvim.com.tr
    Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

    Sigara yasağı geldi mi? Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Carrefour, Migros, ŞOK, BİM, A101 gibi marketlerde sigara satışına yasak gelip gelmediği merak ediliyor. Yeni hazırlanan taslağa göre; 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketleriyle ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

    SİGARA YASAĞI GELDİ Mİ?

    Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

    Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek. Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.

    Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.

    ŞİKAYET EDİLEN ÜRÜN LİSTEDEN ÇIKARILMAYACAK

    Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1'i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak. Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak. Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak. Reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.

    Tarım ve gıda ürünlerinin markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde üreticiden zarar tazmini istenemeyecek. Gıda ürünlerinin müşteri şikayeti nedeniyle incelenmesinde de üreticiye bir bedel yansıtılamayacak.

        Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek. Marketler, kamu kurumlarına veya adli mercilere şikayet nedeniyle ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen miktarın azaltılması ve promosyonunun durdurulması gibi "misilleme" hareketlerine başvuramayacak.

        SAAT 11.00 SINIRI

        Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını sağlamak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
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        Haberler Ekonomi Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Carrefour, Migros, ŞOK, BİM, A101 marketlerde sigara yasağı mı geldi?