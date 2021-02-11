Twitter ise Bitcoin ile çalışanlarının maaşını nasıl ödeyebileceği ve kripto para ile ödeme almak isteyen satıcılara nasıl hizmet sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi. Twitter'ın CFO'su Ned Segal CNBC'ye verdiği bir röportajda, şirketlerin bilançolarında dijital varlık bulundurup bulundurmaması gerektiğiyle ilgili bir konuşma da yaptı.

BİTCOİN'DE SERT YÜKSELİŞ REKOR GETİRDİ

Kripto destekçileri uzun zamandır kurumsal bir şirketin Bitcoin'i benimsemesinin önemine vurgu yapıyorlardı, fakat Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanan şirketler MicroStrategy ve Square Inc ile sınırlıydı.

Dünyanın en zengin adamı tarafından yönetilen ve S&P 500'ün en büyük dördüncü şirketinin Bitcoin'e girmesi ise her şeyi kökünden değiştirerek yeni bir tartışma yarattı.