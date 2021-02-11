Bitcoin, Tesla'dan sonra Mastercard ve Twitter'ın da kripto para ile ilgili adımlar atmasından sonra perşembe günü 48 bin 364 dolara ulaşarak rekor tazeledi.
Kart sahiplerine belirli kripto paralarda işlem yapabilme imkanı sağlamayı planladığını duyuran Mastercard, küresel çapta merkez bankalarıyla yeni dijital paraların oluşturulması üzerinde de önemli çalışmalar yürütüyor.
Twitter ise Bitcoin ile çalışanlarının maaşını nasıl ödeyebileceği ve kripto para ile ödeme almak isteyen satıcılara nasıl hizmet sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi. Twitter'ın CFO'su Ned Segal CNBC'ye verdiği bir röportajda, şirketlerin bilançolarında dijital varlık bulundurup bulundurmaması gerektiğiyle ilgili bir konuşma da yaptı.
BİTCOİN'DE SERT YÜKSELİŞ REKOR GETİRDİ
Kripto destekçileri uzun zamandır kurumsal bir şirketin Bitcoin'i benimsemesinin önemine vurgu yapıyorlardı, fakat Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanan şirketler MicroStrategy ve Square Inc ile sınırlıydı.
Dünyanın en zengin adamı tarafından yönetilen ve S&P 500'ün en büyük dördüncü şirketinin Bitcoin'e girmesi ise her şeyi kökünden değiştirerek yeni bir tartışma yarattı.
Bitcoin'e şirketlerin ilgisini değerlendiren Paribu Danışma Kurulu Üyesi Turan Sert, "MicroStrategy'nin başındaki Michael Saylor önce kendisi Bitcoin aldı, sonrasında şirketin kasasındaki 500 milyon dolar ile Bitcoin aldırdı. Bununla da yetinmedi, tahvil ihraç ederek borçlandı ve bu borçlarla da Bitcoin aldı. Şu an kasasında 70 bin Bitcoin gibi bir rakam bulunduruyor, yaklaşık 3 milyar dolar civarında." dedi.
Bireylerde başlayan Bitcoin'in yatırım aracı olma pratiğinin yavaş yavaş yatırım fonlarına geçmesi, sonrasındaysa halka açık şirketlerin mali birimleri tarafından kullanılması senaryosunun bir parçası olarak Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın bu işe girdiğini belirten Sert, "Yatırım fonları Bitcoin'e ilk girenler oldu, arkasından halka açık şirketler geldi." dedi.