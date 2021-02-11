2021 yılı devletten yardım alma başvuru şartları ve formu detayları 1000 TL nakit, kira ve gıda yardımı.... Pandemi sürecinde 6 milyondan fazla haneye ödenen 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri üçüncü fazla devam ediyor. Bunun için e-devletten başvurmak çok kolay. 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Ailelere nakit para yardımı sağlamaya devam edecek devlet bunun dışında elektrik ve yakacak alanında da önemli destekleri vatandaşların kullanımına sunacak.
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM VAR MI?
Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor.
Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.
Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.
Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.