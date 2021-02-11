EN FAZLA KAYIP NİJERYA'DA

En fazla gelir kaybının yüzde 70 ile Nijerya'da yaşanacağı öngörülürken, Angola, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Meksika, Rusya ve İran'ın gelirleri ise yüzde 10 ila 40 arasında düşebileceği tahmin ediliyor.

Bu ülkelere kıyasla ekonomilerini çeşitlendiren Norveç ve Malezya'da ise bu dönemde yüzde 5 ila 10 arasında gelir kaybı öngörülüyor.