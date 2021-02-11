Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker tarafından yayımlanan "Petrol Üretici Ülkelerin Petrol Gelirlerine Bağımlılığını Azaltma İhtiyacı Artıyor" başlıklı raporundan derlenen bilgilere göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyadaki sıfır karbon ekonomiye geçiş çabaları ve teknolojik gelişmeler petrol ve gaza olan talebi düşürecek.
9 TRİLYON DOLAR KAYIP
Talep düşüşünden en fazla ekonomileri ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz gelirlerine bağlı 40 ülke etkilenecek. Söz konusu ülkelerin petrol ve doğal gazdan elde ettikleri gelirlerinde gelecek 20 yılda yaklaşık 9 trilyon dolar (yüzde 46) düşüş görülebilecek.
EN FAZLA KAYIP NİJERYA'DA
En fazla gelir kaybının yüzde 70 ile Nijerya'da yaşanacağı öngörülürken, Angola, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Meksika, Rusya ve İran'ın gelirleri ise yüzde 10 ila 40 arasında düşebileceği tahmin ediliyor.
Bu ülkelere kıyasla ekonomilerini çeşitlendiren Norveç ve Malezya'da ise bu dönemde yüzde 5 ila 10 arasında gelir kaybı öngörülüyor.
TÜM DÜNYADAKİ KAYIP 13 TRİLYON DOLARI BULABİLİR
Öte yandan, ekonomik gelirleri sadece petrol ve gaza bağlı olmayan fakat üretici ülke konumunda bulunan ABD, Birleşik Krallık, Çin, Brezilya, Hindistan ve Hollanda'nın da bu sektörlerden elde ettiği gelirde azalma bekleniyor.
Böylece, tüm dünyada petrol ve doğal gaz gelirleri 13 trilyon dolar (yüzde 51) gerileyebileceği ifade ediliyor.