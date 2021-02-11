Şubat ayının 11 ila 13. günleri arasında düzenlenen, seyahat tarihi 1 Mart-6 Mayıs'taki biletler için geçerli kampanya, bugün sadece THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında, 12-13 Şubat'ta ise THY'nin çevrim içi kanalları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve acenteler dahil olmak üzere tüm satış kanallarından geçerli olacak.