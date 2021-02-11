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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 09:30
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    • 11.02.2021 09:30
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    ya 'li ve KPSS şartsız 6000 memur, personel işçi alınıyor! İşte

    Ülkemizde bulunan müessese ve kuruluşları bünyelerindeki yetersizliği karşılamak üzere değişik kadrolarda ve kalitelerde olmak üzere işçi, personel ve memur alımı yapılacak. puanı ile veya KPSS şartsız personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Türkiye geneli olmak üzere 6000 kişilik kadro ile alım yapılacak. KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda adaların 2020 yılında yapılan ndan Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir.

    takvim.com.tr
    Kamuya KPSS'li ve KPSS şartsız 6000 memur, personel işçi alınıyor!

    Kamuya farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere 6000 kişilik kadro ile alım yapılacak. KPSS en az 50 puan veya KPSS siz İşçi, Personel ve Memur alınacak. Kamu Kurumları ve Kamu Kuruluşları yayımladıkları ilan ile KPSS en az 50 Puan İle Memur Alımı ve KPSS Siz Personel Alımı yapılacak. KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda adaların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir.

    KPSS Detayı Nedir?

    Kamu Kurumları ve Kamu Kuruluşları yayımladıkları ilan ile KPSS en az 50 Puan İle Memur Alımı ve KPSS Siz Personel Alımı yapılacak. KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda adaların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


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        Haberler Ekonomi Kamuya KPSS'li ve KPSS şartsız 6000 memur, personel işçi alınıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılan kadrolar