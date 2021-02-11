



Düzenlemeye göre toplanan fiziki altınların karşılığı, asgari olarak milyem değerleri üzerinden belirlenecek. Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

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Bu yeni düzenleme ile vatandaşların banka şubelerine gitmeden altınlarını kuyumcular üzerinden bankaya yatırabilmelerinde standartlar getiriliyor. Ayrıca bankalarca yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin usul ve esaslar için de düzenleme yapıldı.