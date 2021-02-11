En farklı avantajlar sunuldu belirli periyotlarda değişiyor! 11 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruldu.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 11 Şubat 2021 banka banka kredi faiz oranlarında son durum;