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    • 11.02.2021 20:33
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    • 11.02.2021 20:33
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    En farklı avantajlar sunuldu belirli periyotlarda değişiyor! 11 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank

    Dönem dönem bankalar resmi internet siteleri üzerinde taşıt, konut ve nı duyuruyor. Bu minvalde kredi çekme düşüncesiyle bankalara uğramak isteyenler ise gitmeden önce son durumu öğrenmek adına sık sık araştırmalar yapıyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç ndaki son durumu araştırıyor. İşte 11 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank, kredi faiz oranları

    takvim.com.tr
    Kredi faizinde en uygun teklifler geliyor!

    En farklı avantajlar sunuldu belirli periyotlarda değişiyor! 11 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruldu.

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 11 Şubat 2021 banka banka kredi faiz oranlarında son durum;

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.60
    Sıfır taşıt kredisi: 1.58

    2. el taşıt kredisi: 1.6
    Konut kredisi: 1.42

        GARANTİ BBVA

        Taşıt kredisi: 1.49 (0 km)
        İhtiyaç kredisi: 1.49
        Konut kredisi: 1.41

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: 1.64
        Taşıt kredisi: 1.64
        Konut kredisi: 1.47

        AKBANK

        Konut kredisi: 1.35
        Taşıt kredisi: 1.45
        İhtiyaç kredisi: 1.96

            VAKIFBANK

            İhtiyaç kredisi 1.62
            Konut Kredisi: 1.40

            TEB

            Taşıt kredisi: 1.49
            Konut kredisi: 1.40
            İhtiyaç kredisi: 1.45

            YAPI KREDİ

            Konut kredisi: 1.39'dan başlıyor
            Taşıt kredisi: Otomobil markasına göre değişim gösteriyor.
            İhtiyaç kredisi: 1.79'dan başlıyor.
                Haberler Ekonomi En farklı avantajlar sunuldu belirli periyotlarda değişiyor! 11 Şubat 2021 Garanti, Ziraat, Vakıfbank kredi faiz oranları