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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 17:02
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    • 11.02.2021 17:02
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    İki bomba destek ödemesi için geri sayım bitti! Herkes online olarak araştırıyor! 'den verilecek

    devletin vatandaşlarının esas lüzumlarını karşılamak ismine ödediği bir anlamda aylığı denilen 2022 ücreti memur ücret zammı ve enflasyon farkıyla beraber çoğalmaktadır. Devlet daha evvelden de 65 yaş aylığını ödemekteydi. Oldukça cüzi bir ücret olan yaşlılık aylığı son yarıyıllarda yapılan zam ve tertip etmelerle oranla daha yüksek bir tutara erişti. Sosyal güvencesi olmayan emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devler tarafından bağlanan 65 yaş aylığı 711 lira seviyesindeyken, asgari ücret için verilen zam oranına göre 65 yaş üstü aylığı 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

    takvim.com.tr
    İki bomba destek ödemesi için geri sayım bitti!

    65 yaş üzerindeki sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devlet muhtaçlık maaşı bağlamaktadır. Belli şartlara bağlı bu maaş sosyal devletin gerekliliği olarak yaşlıları korumak için ödenmektedir. İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş muhtaçlık aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş muhtaçlık aylığı memur maaş katsayısına endeksli olarak artmaktadır. Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.

    2021 YILI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

    Sosyal güvencesi olmayan emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devler tarafından bağlanan 65 yaş aylığı 711 lira seviyesindeyken, asgari ücret için verilen zam oranına göre 65 yaş üstü aylığı 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

    65 YAŞ AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

    Herhangi bir gelir veya aylık almayan, herhangi bir işte çalışmayan, SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır.

    Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.

        Şartları uyan yaşlılarımız, yaşlılık maaşı için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir.

        Maaş almaya hak kazananlar hem mesaj yoluyla hem de SGK sitesinden sonucu öğrenebilirler. Maaşlar PTT yoluyla ödenmektedir.

        2021 YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

        2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler yaşlılık maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor.

        İşte yaşlılık aylığı başvuru şartları...

        2 tane vesikalık fotoğraf,

        Fakirlik kağıdı,

        Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

        Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt,

        Mal bildirimi,

        Dilekçe,

        Sağlık kurulundan alınan bir rapor...
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        Haberler Ekonomi İki bomba destek ödemesi için geri sayım bitti! Herkes online olarak araştırıyor! PTT'den verilecek