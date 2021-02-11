65 yaş üzerindeki sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devlet muhtaçlık maaşı bağlamaktadır. Belli şartlara bağlı bu maaş sosyal devletin gerekliliği olarak yaşlıları korumak için ödenmektedir. İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş muhtaçlık aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş muhtaçlık aylığı memur maaş katsayısına endeksli olarak artmaktadır. Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.
2021 YILI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
Sosyal güvencesi olmayan emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devler tarafından bağlanan 65 yaş aylığı 711 lira seviyesindeyken, asgari ücret için verilen zam oranına göre 65 yaş üstü aylığı 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
65 YAŞ AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?
Herhangi bir gelir veya aylık almayan, herhangi bir işte çalışmayan, SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır.
Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.