Vatandaşlardan genel sağlık sigortası ile ilgili çokça soru geliyor. Kimileri, 'yapılandırma imkânını kaçırdık mı, ne yapacağız?' diye soruyor, kimileri 'borcumuz var, sağlık hizmeti alabilecek miyiz?' diye merak ediyor. Görünen o ki, genel sağlık sigortası konusunda kafalarda birçok soru var. İşte detaylar...