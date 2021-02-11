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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 08:56
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    • 11.02.2021 08:56
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    borcu olanlar dikkat! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! O tarihe kadar...

    , , , borç yapılandırma başvurusu 31 Ocak'ta sona erdi. Yeni kanunla birlikte vatandaşlar borçlarını yapılandırarak 18 taksitle ödeyebilecek. Son dakika haberine göre SGK, genel borçlarını otomatik olarak yapılandırdı. Borcu olanlar Borcu olanlar 30 Nisan tarihine kadar borcunun tamamını öderlerse, borca ilişkin ceza ve zam silinecek, sadece ana prim borcu ödenecek. Geçmişte gelir testine hiç girmemiş olanlar ya da geçmişte gelir testi sürelerini kaçıranlar, 31 Mart tarihine kadar gelir testine girebilecek. İşte detaylar…

    Vatandaşlardan genel sağlık sigortası ile ilgili çokça soru geliyor. Kimileri, 'yapılandırma imkânını kaçırdık mı, ne yapacağız?' diye soruyor, kimileri 'borcumuz var, sağlık hizmeti alabilecek miyiz?' diye merak ediyor. Görünen o ki, genel sağlık sigortası konusunda kafalarda birçok soru var. İşte detaylar...

    10 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU
    Vergi için 7 milyon 679 bin kişi başvurdu. 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. İlk aşamada 4,1 milyar lira tahsil edildi. SGK içinse 1 milyon 770 bin kişi başvurdu. 90 milyar liralık borç yapılandırıldı. İlk aşamada 2,75 milyar lira tahsil edildi.

    Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırıldı.

        Borçların faiz ve cezaları silinirken üzerine enflasyon farkı eklendi. Borçlarını peşin ödeyenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ı silindi. Taksitle borcunu ödemek isteyenlere de 18 ay vade ve 36 aylık ödeme imkanı getirildi.

        Yapılandırma ile ilgili dikkat çeken bir detayı Hürriyet'ten Noyan Doğan hatırlattı. İşte o yazı:

        Öncelikle, 'yapılandırmayı kaçırdık mı?' diye soranların, endişesini gidereyim. Sağlık sigortası borcu için yapılandırma başvurusu zaten yapılmayacaktı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'nin ağustos ayı da dahil geçmişte genel sağlık sigortası borcu olanların bu borçlarını otomatik yapılandırdı. Yapılandırma kapsamında da borcu olanlar 30 Nisan tarihine kadar borcunun tamamını öderlerse, borca ilişkin ceza ve zam silinecek; sadece ana prim borcu ödenecek.

            İsteyenler borcunu taksitler halinde de ödeyebilecek. Altını çizeyim, geçmiş borçlar affa uğramıyor ya da bir başka ifadeyle ana borç silinmiyor; yapılandırılıyor, sadece erken ödemede ceza ve zam siliniyor.

            E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLİYOR
            Borcu, SGK tarafından otomatik yapılandırılanlar, yapılandırma ile ilgili detayları e-Devlet üzerinden öğrenebilir. Yapılandırma takvimine ve şartlarına uyulursa sorun yok; hem devlete olan prim borcu ortadan kalkacak hem de devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanılacak. Yeri gelmişken belirteyim, SGK'nın yapılandırması, 2020'nin ağustos ayından öncesini kapsadığından, bundan sonraki aylara ait primlerin yatırılmış olması gerekiyor ki, yeni borç oluşmasın.

            31 MART'A DİKKAT
            Gelelim, en çok merak edilen, gelir testi konusuna. Gelir testine başvuru süresi de kaçırılmadı; son tarih, 31 Mart. Geçmişte gelir testine hiç girmemiş olanlar ya da geçmişte gelir testi sürelerini kaçıranlar, 31 Mart tarihine kadar gelir testine girebilecek.

                Testin sonucuna göre aylık geliriniz 1.192 liranın altındaysa genel sağlık sigortası primlerinizi devlet karşılayacak, siz prim ödemeyeceksiniz. Geliriniz bunun üzerinde ise genel sağlık sigortası primini kendiniz ödeyeceksiniz ki, ödeyeceğiniz tutar da aylık 107.3 lira, yıllık 1.287 lira.

                ÖZEL HASTANELERİ KAPSAMIYOR
                Peki, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek mi? Düne kadar yararlanamıyorlardı ancak ocak ayının sonunda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar 2021'in sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler.

                Hatta 60 günden fazla prim borcu olanlar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler de aynı şekilde devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

                    Ancak burada önemi olan nokta şu; bu hizmet sadece devlet hastaneleri ve devlet üniversite hastanelerinden alınacak. Sağlık sigortası borcu olanlar ile Bağ-Kur borcu olanlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olamayacak.
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                    Haberler Ekonomi GSS borcu olanlar dikkat! Faiz, zam ve cezalar siliniyor! O tarihe kadar...