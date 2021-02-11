Vatandaşlardan genel sağlık sigortası ile ilgili çokça soru geliyor. Kimileri, 'yapılandırma imkânını kaçırdık mı, ne yapacağız?' diye soruyor, kimileri 'borcumuz var, sağlık hizmeti alabilecek miyiz?' diye merak ediyor. Görünen o ki, genel sağlık sigortası konusunda kafalarda birçok soru var. İşte detaylar...
10 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU
Vergi için 7 milyon 679 bin kişi başvurdu. 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. İlk aşamada 4,1 milyar lira tahsil edildi. SGK içinse 1 milyon 770 bin kişi başvurdu. 90 milyar liralık borç yapılandırıldı. İlk aşamada 2,75 milyar lira tahsil edildi.
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırıldı.