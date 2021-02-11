Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,7) artışla 256 milyon 400 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 650 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 857 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 866 bin varil azalarak 2 milyon 617 bin varil seviyesinde gerçekleşti.