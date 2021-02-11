Masalara servis yapılan lokanta, pastane, kafe gibi firmalarda kullanılacak e-Adisyon ile ilgili detaylar belli oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bu konuda bir açıklama yaparak yanlış anlaşılmaları da giderdi.
İSTEYENE KOLAYLIK GELİYOR
Masalara servis yapılan lokanta, pastane, kafe gibi firmalarda kullanılacak e-Adisyon ile ilgili detaylar belli oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bu konuda bir açıklama yaparak yanlış anlaşılmaları da giderdi.
İSTEYENE KOLAYLIK GELİYOR
Vergi kanunları gereğince mükelleflerin düzenlemek zorunda olduğu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi şeklinde özetlenebilecek e-belge uygulamalarının gelişen teknolojiden azami seviyede yararlanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan uygulamalar olduğuna değinilen açıklamada, e-Adisyon uygulamasının da mevcut kağıt ortamındaki adisyon belgesini elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükelleflere imkan sağlamak amacıyla geliştirildiği ve herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu düzenlemelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
DURUM NETLEŞTİRİLDİ
"İdarenin geliştirdiği bir hizmetin salgın koşullarıyla ilişkisini kurarak zorunlu bir uygulama gibi yansıtılması mükellef uyumunu bozmaya yöneliktir.
e-İrsaliye uygulamasında ise demir ve çelik sektöründe yer alan mükelleflerin zorunluluk kapsamından çıkarıldığına ilişkin asılsız haber yapılmıştır.
e-İrsaliye uygulamasında hangi mükellef veya sektör gruplarının zorunlu olarak uygulamaya dahil olacağına ilişkin düzenlemeler 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu başlıklı bölümünde açıklanmıştır.
Yapılan düzenleme sadece e-İrsaliye kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin ciro şartını ne zaman sağladıkları husususun netleştirilmesinden ibarettir.
Bu nedenle haber yanlış yönlendirici nitelikte olup gerçeği yansıtmamaktadır."