ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğunda züccadiye sürprizleri dikkatleri üzerine çekerken kataloğda pek çok ürün ön planda yer aldı. ŞOK'ta bu hafta ev ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Cillit Bang Yağ Çözücü Sprey, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri ve Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı kataloğda en üst sıralarda yer aldı. İşte ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi...
ŞOK 12 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Brart Optikli Küçük Kare Tepsi
1950 cc
Çelik Dikdörtgen Tepsi
• 0,50 mm kalınlık
• 23x33,5x4 cm
Cam Mutfak Ürünleri
• 250 cc Cam kare yağlık
• 125 cc 2'Lİ Pena cam tuzluk seti
• 210 cc Cam baharatlık
• 415 cc Helezon cam saklama kabı
• 300 cc Cam limon sıkacağı