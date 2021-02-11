ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğunda züccadiye sürprizleri dikkatleri üzerine çekerken kataloğda pek çok ürün ön planda yer aldı. ŞOK'ta bu hafta ev ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Cillit Bang Yağ Çözücü Sprey, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri ve Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı kataloğda en üst sıralarda yer aldı. İşte ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi...

ŞOK 12 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Brart Optikli Küçük Kare Tepsi

1950 cc