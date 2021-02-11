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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 22:07
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    • 11.02.2021 22:07
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    nda züccadiye sürprizleri! 'ta bu hafta ev ürünleri büyük indirime girdi

    nda yer alan ürünleri merak edenler fırsatları öğrenmek için araştırmalara başladı. 'ta bu hafta Brart Optikli Küçük Kare Tepsi, Brart Optikli 2‘li Kare Tepsi, Cillit Bang Yağ Çözücü Sprey, Heinz Ketçap, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri, Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı, Lüx Çalışma Masası ve 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap ürünleri dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor. İşte ŞOK'ta haftanın ürünleri...

    takvim.com.tr
    ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğunda züccadiye sürprizi!

    ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğunda züccadiye sürprizleri dikkatleri üzerine çekerken kataloğda pek çok ürün ön planda yer aldı. ŞOK'ta bu hafta ev ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Cillit Bang Yağ Çözücü Sprey, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri ve Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı kataloğda en üst sıralarda yer aldı. İşte ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi...

    ŞOK 12 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Brart Optikli Küçük Kare Tepsi
    1950 cc

    Çelik Dikdörtgen Tepsi
    • 0,50 mm kalınlık
    • 23x33,5x4 cm

    Cam Mutfak Ürünleri
    • 250 cc Cam kare yağlık
    • 125 cc 2'Lİ Pena cam tuzluk seti
    • 210 cc Cam baharatlık
    • 415 cc Helezon cam saklama kabı
    • 300 cc Cam limon sıkacağı

        3'lü Kurulama Bezi
        • 45x70 cm
        • Pamuklu

        Duru Sıvı Sabun Çeşitleri
        • 1500 ml

        Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı
        • NSF Belgeli 75 GPD E-mem Membran
        • 6 Filtre 10 aşama
        • Lüks ankastre musluk
        • Zengin doğal mineralli su
        • Günlük 280 lt su arıtım kapasitesi
        • 8 litre metal su tankı
        • Tam setli kolay kurulum

            Spatulalı Çöp Kovası
            • Tezgah kenarına asılabilmesi ve spatulası ile çöplere el değmeden toplama ve kovaya atma hijyeni sağlamaktadır

            Aksesuarlı Lehim Tabancası
            • 60 W
            • 1.0 mm lehim teli
            • Açma kapama düğmeli

            Lüx Çalışma Masası
            • Genişlik: 150 cm
            • Yükseklik: 72 cm
            • Derinlik: 60 cm
            • Kalınlaştırılmış masa tablası ve 2mm PVC dir
            • Demonte teslim edilir
            • Kurulum şeması ve
            kurulum ekipmanları dahildir
                Haberler Ekonomi ŞOK 12 Şubat aktüel kataloğunda züccadiye sürprizleri! ŞOK'ta bu hafta ev ürünleri büyük indirime girdi