Aycı, bu süreçte personellerini korumak için acil plan hayata geçirdiklerini kaydederek, "Gelirlerimizde ciddi azalma yaşanmasına rağmen personellerimizi çıkarmadık. Endüstrideki birçok işletmenin aksine THY'de işten çıkarma yaşanmadı, 60 bin çalışanımızı muhafaza ettik." diye konuştu.

Salgının ilk döneminde geçiş sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, yarı zamanlı ve uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini ifade eden Aycı, havacılık sektörü açıldıkça misafirlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, hem yerde hem de havada ekstra hijyen önlemleri aldıklarını bildirdi.