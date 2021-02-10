Turkish Cargo tarafından hava kargo sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişi yapılması, dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi önemli gündemlerin konuşulması amacıyla hayata geçirilen "Cargo Talks" isimli çevrim içi seminerlerin ilki düzenlendi.
Programın açılışında konuşan Aycı, salgının kontrol altına alınabilmesi için hava yolu şirketlerinin aldığı önlemlerden bahsederek, 127 ülkeye uçuşlar gerçekleştiren, 320'den fazla uluslararası güzergaha uçan bir şirket olarak THY'nin bu süreçte çok hızlı kararlar aldığını anlattı.
Aycı, bu süreçte personellerini korumak için acil plan hayata geçirdiklerini kaydederek, "Gelirlerimizde ciddi azalma yaşanmasına rağmen personellerimizi çıkarmadık. Endüstrideki birçok işletmenin aksine THY'de işten çıkarma yaşanmadı, 60 bin çalışanımızı muhafaza ettik." diye konuştu.
Salgının ilk döneminde geçiş sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, yarı zamanlı ve uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini ifade eden Aycı, havacılık sektörü açıldıkça misafirlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, hem yerde hem de havada ekstra hijyen önlemleri aldıklarını bildirdi.
Aycı, bütün çabalar sayesinde Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ile "SimpliFlying" tarafından yapılan değerlendirmede sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan "Diamond" statüsünü aldıklarını anımsattı.
Salgının ilk sürecinde vatansever bir görev yaparak dünyanın dört bir yanında kalan Türk vatandaşlarını ülkelerine getirdiklerini aktaran Aycı, "140 bin Türk vatandaşını 59 ülkeden 1.000 özel uçuşla ülkemize getirmeyi başardık." ifadesini kullandı.
Aycı, çalışanların gösterdiği özgüven sayesinde 2020'yi Avrupa'da en çok iş yapan ağ olarak bitirdiklerini ve dünyada da ilk 5 şirket arasına girdiklerini vurguladı.