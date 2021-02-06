"Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır.