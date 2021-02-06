Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak'ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.
15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu etkinlikte kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.
"TURKISH CARGO PANDEMİ SÜRECİNDE DE BAŞARISINI SÜRDÜRMEKTEDİR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti: