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    • Ekonomi
    • 06.02.2021 16:04
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    • 06.02.2021 16:04
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    'ya büyük ödül! Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı seçildi

    () Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden , merkezli ’da ''Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı'' seçildi.

    AA
    Turkish Cargo'ya büyük ödül

    Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak'ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.

    15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu etkinlikte kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.

    "TURKISH CARGO PANDEMİ SÜRECİNDE DE BAŞARISINI SÜRDÜRMEKTEDİR"
    Açıklamada görüşlerine yer verilen THY (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:

        "Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır.

        Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir.

        Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir."
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        Haberler Ekonomi Turkish Cargo'ya büyük ödül! Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı seçildi