'3-5 SENE ÖNCEKİ FİYATLARIN HAYALİ KURULMAMALI'

Sputnik'ten Serkan Demirtaş haberine göre, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden sevkiyatta gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen Önder bunun, 2021 yılında da ikinci el araca olan talebi artırabileceğini ifade etti.

Önder ayrıca "Kısıtlamaların kaldırılması, şubat ayı sonrası okulların açılması, aşılanmanın yapılması ve yaz turizminin başlaması ile araca olan talep daha da artacaktır. Bu da fiyatların yeniden tırmanışa geçme ihtimalini artırıyor" dedi.