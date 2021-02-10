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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 08:51
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    • 10.02.2021 08:51
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    Bir anda düştü! En az yüzde 15... için tartışılacak açıklama: Bu fiyatların hayalini kurmayın!

    Bir anda düştü! En az yüzde 15... için tartışılacak açıklama: Kurumsal İletişim Direktörü Korhan Önder, yıl sonunda bir miktar da olsa ithal araç geldiğini ve bunun da piyasadaki daralmayı bir nebze de olsa azalttığını aktardı. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden sevkiyatta gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen Önder bunun, 2021 yılında da ikinci el araca olan talebi artırabileceğini ifade etti. Öte yandan otomobil satış ilanlarının ardından minivan ve panelvan, arazi/ SUV & pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları en çok ilan verilenler sıralamasına girdi. Marka ve model sıralamasında ise öne geçti.

    takvim.com.tr
    Bir anda düştü! En az yüzde 15... 2. el otomobil fiyatları için...

    Bir anda düştü! En az yüzde 15... 2. el otomobil fiyatları için tartışılacak açıklama: Her sene aralık ve ocak aylarında ikinci el otomotiv fiyatlarında bir düşüş yaşandığını kaydeden Önder, "Kredilerdeki düşük faiz oranları ve sıfır otomotiv üreticilerinin ellerindeki stokları bitirmek istemesi ile araç fiyatlarında indirime gidilir. Bu dönemde sıfıra olan ilgi böylece artar. Tüketicilerin bu dönemde araba almasının iyi bir dönem olduğunu söylemek mümkündür" dedi. Öte yandan Aralık ayında 2020 yılında ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda yüzde 2'ye yakın düştü. İkinci elde Renault Clio zirvede. Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ve Ford Focus izledi.

    '3-5 SENE ÖNCEKİ FİYATLARIN HAYALİ KURULMAMALI'

    Sputnik'ten Serkan Demirtaş haberine göre, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden sevkiyatta gecikmelerin yaşanabileceğini söyleyen Önder bunun, 2021 yılında da ikinci el araca olan talebi artırabileceğini ifade etti.

    Önder ayrıca "Kısıtlamaların kaldırılması, şubat ayı sonrası okulların açılması, aşılanmanın yapılması ve yaz turizminin başlaması ile araca olan talep daha da artacaktır. Bu da fiyatların yeniden tırmanışa geçme ihtimalini artırıyor" dedi.

    Önder, otomotiv sektörünün dövize endeksli bir sektör olduğuna dikkat çekti. Bu sebeple de üretimde yaşanan sıkıntılara, dövizdeki dalgalanmaların da eklenmesiyle maliyetlerin sürekli arttığını söyledi.

    "Tüketiciler, 3-5 yıl önceki fiyatların hayalini kurmamalı" diyen Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: Pandeminin bitmesi bütün sektörleri rahatlatacaktır fakat otomotiv konusunda kendimizi yurtdışıdan bağımsız düşünemeyiz. Onun için şu an çok bilinmeyenli bir denklem gibiyiz.


        İkinci el araçlarda fiyatlar bir anda düştü! En az yüzde 15...

        Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araç teminin zorlaşmasıyla, yıl boyunca ikinci el araç fiyatları artmıştı.

        SIFIR ARAÇLAR GELMEYE BAŞLADI

        Şu an ise 2021 model araçlar bayilerde yerini almaya başladı. Sıfır araçların gelmesiyle birlikte kampanyalar da arttı.

        İkinci el araçlara da iskonto ve indirimlerle birlikte hareketlilik başladı. İndirim oranı yüzde 15'e yaklaştı. Aracın durumuna göre bu oran artabiliyor.

        BBDK'nın taşıt kredilerinde vade sayılarını indirmesinin de fiyatlardaki düşüşü etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

        İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu

        sahibinden.com'un Vasıta Endeksi Raporu'na göre Ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi.

        Otomobil satış ilanlarının ardından minivan ve panelvan, arazi/ SUV & pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları en çok ilan verilenler sıralamasına girdi.

        Marka ve model sıralamasında ise Renault Clio öne geçti. İkinci elde 2015 Clio en çok ilanı verilen ikinci el otomobil olarak kral tahtına oturdu. Renault Clio, 2020 yılında Türkiye'nin en çok satan ikinci otomobili oldu. Bu da onun en çok el değiştirmek istenen otomobiller listesinde üst sıraya gelmesinde ölçek gereği uygun düşüyor.

        Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ile Ford Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu. Nissan bu segmentte uzun süredir liderliği kimseye bırakmıyor.

            İlanlarda "en çok" trendi:

            Ocak 2021 dönemi itibariyle verilen ilanlara bakıldığında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli;
            yakıt türü dizel model yılı 2015 olan otomobiller için sahibinden'e ilan verildiği dikkat çekiyor.

            Siteye girelen satış ilanları içindeki araçların yüzde 37'si 0 – 100 bin kilometre kullanılmışlık sürecine sahip. Otomobil ilanlarının yüzde 25'i ise 50.000 – 100.000 TL aralığındayken satılmak isteniyor.

            Sahibinden alım satım sitesinde ilan takip edenler Ocak ayında en çok

            Renault,

            Volkswagen,

            BMW,

            Mercedes – Benz

            Fiat marka otomobillerle ilgilendi.
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            Haberler Ekonomi Bir anda düştü! En az yüzde 15... 2. el otomobil fiyatları için tartışılacak açıklama: Bu fiyatların hayalini kurmayın!