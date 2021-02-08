5) Ben 7 yıldır bir şirkette çalışmaktayım kendi sigortamı şirketten ben ödüyorum tazminat hakkım var mı? MEHMET SAVAŞ

Kendi şirketinizde BAĞKUR'lu iseniz bir tazminat hakkınız yok. Başkasının şirketinde çalışıyor ve sigortanızı siz ödüyorsanız burada bir terslik var. Çalışmadan sigortalı gösteriliyorsanız bu da tehlikeli yatırdığınız paralar boşa gider. Böyle bir tazminat hakkı yok.

Bir başkasına ait bir işyerinde çalışıyorsanız ve SGK'ya bir kazanç bildirilip prim ödeniyorsa kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılırsanız 1 yılı doldurmak şartıyla tazminat alırsınız.