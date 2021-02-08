Ne zaman emekli olurum? Erken emeklilik şartları nedir? Sosyal yardımlardan nasıl yararlanılabilir? Emekli maaşım kaç lira olacak? Milyonlarca kişi bu soruların yanıtlarını ararken Takvim gazetesi Ekonomi Müdür merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte vatandaşın soruları ve yanıtları…
1) 1991 yılında, 15 Mayıs'ta sadece 30 günüm var ödeyince emekli olabilir miyim? HÜLYA NACAR
EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN BELLİ BİR PRİM YAŞ VE YILI DOLDURMAK LAZIM
Sizin içinde en az 3600 gün ve 58 yaş ya da tam emeklilikte 47 yaş 5450 gün gerekiyor. 30 günle emeklilik mümkün değil. Toplu bunları ödeyerek emeklilikte mümkün değil. Çalışıp ödemeniz gerekiyor. Toplu ödeme sadece doğum askerlik, yurtdışı borçlanmalarında olabiliyor. Yoksa çalışılmayan günlerin geriye doğru toplu ödenmesi mümkün değil.
2) 81 doğumluyum %46 engelim var. Mart 2003 sigorta girişim 4008 sigorta günüm var ne zaman emekli olurum? GÖKHAN DEMİRTAŞ
Engelinizin olması erken emeklilik için bir fırsat ama yeterli değil. Vergi dairesinden vergi indirimi almanız lazım bunun için çalıştığınız yerden belgelerle vergi dairesine başvurun. Süreç tamamlanıp yüzde 46 indirim alırsanız 19 yıl ve 4240 günle yaş şartı olmadan emekli olursunuz. Alamazsanız 60 yaş ve 7 bin günle emekli olursunuz.