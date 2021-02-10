SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! e-belge uygulamalarında flaş değişiklik: e-adisyon artık zorunlu olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı zorunlu e-belge uygulamalarında önemli değişikliklere gitti. Lokanta, kafe, pastane, gazino pavyon, bar gibi kasada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunlu hale geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi.
Başkanlık geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre verecek. Özel hastanelerden eczanelere medikal malzeme satanlardan kaplıcalara kadar sağlık hizmeti veren kuruluşlara e-faturaya geçiş zorunluluğu geldi.
Sabah'ın haberine göre, vergi Usul Kanunu genel tebliğinde yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları, medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçilecek.