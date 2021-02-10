SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! e-belge uygulamalarında flaş değişiklik: e-adisyon artık zorunlu olacak!





DEMİR -ÇELİKTE KALKTI

Tebliğle, 2020 başında itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş süreci başlayan mükellefler arasında yer alan demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler için getirilen e-irsaliye düzenleme zorunluluğu ise kalktı. Bu kapsamda e-irsaliye düzenleme zorunluluğu bulunan, 25 milyon lira ve üzeri brüt satış hasılatına sahip mükellefler, sevk irsaliyelerini temmuz ayı başından itibaren e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olacak.