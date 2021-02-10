107.32 TL'ye yükselmişti! Borçların tümü siliniyor! Anapara da faizler de... Vatandaş akın etti! Borcu olan birçok kişi yapılandırma fırsatından yararlanarak borç faizlerinin büyük kısmından kurtularak borcunu taksitler halinde ödeme imkanı buldu. Yapılandırma sona erdi. Anca o borçlar ile ilgili fırsat devam ediyor. Mart ayına kadar yapılabilecek. Vergi ve prim borçlarına ilişkin yapılandırmalarda başvuru süresi sona erdi ancak genel sağlık sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar.