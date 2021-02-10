107.32 TL'ye yükselmişti! Borçların tümü siliniyor! Anapara da faizler de... Vatandaş akın etti! Borcu olan birçok kişi yapılandırma fırsatından yararlanarak borç faizlerinin büyük kısmından kurtularak borcunu taksitler halinde ödeme imkanı buldu. Yapılandırma sona erdi. Anca o borçlar ile ilgili fırsat devam ediyor. Mart ayına kadar yapılabilecek. Vergi ve prim borçlarına ilişkin yapılandırmalarda başvuru süresi sona erdi ancak genel sağlık sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar.
GSS PRİM BORCUNDA BAŞVURU ŞARTI YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİR
GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Borcu bulunan vatandaşlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya parça parça ödedikleri takdirde borca ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerekiyor.
Örneğin 6.374 TL anapara borcu, 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 30 Nisan'a kadar anaparayı ödemesi halinde, 3.344 TL gecikme cezasından kurtulacak.
Hazine Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girildiğinde kişilerin GSS prim borçları görünüyor. Ödemeler doğrudan bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.
ÖDEME GÜCÜ OLMAYANA GELİR TESTİ FIRSATI
Ödeme gücü olmayanlar gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyorlar. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkarsa prim ödenmiyor. Ödeme gücü olmayanların primi bütçeden karşılanıyor. Bu yıl gelir testine girenlerin prim ödemekten kurtulabilmesi için hane içinde fert başına gelirin 1.192.50 TL'den az olması gerekir.
Gelir testinin normalde, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş olanlar için yapılandırma kanununda bir hak tanındı. Bu kişiler mart sonuna kadar gelir testi yaptırıp ödeme güçleri olmadığını belgeledikleri takdirde, haklarında çıkartılmış tüm GSS prim borçları ve gecikme cezaları silinecek.