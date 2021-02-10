Altın fiyatlarında ardı ardına yaşanan düşüş baş döndürmeye devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan sert düşüş ise herkesin dikkatini çekti. Son gelişmelerle birlikte alış satış fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En çok araştırılanlar arasında Gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.784,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 419,40 liradan işlem gördü. İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?