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    • Ekonomi
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    • 10.02.2021 19:27
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    Gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım ne kadar? Çarklar tersine döndü düşüş baş döndürüyor

    Gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım küçük ve büyük ölçekte yatırım yapanların gündeminde yer ediniyor. Fiyatlarda ise düşüş devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 419,40 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı. Peki, gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım İşte detaylar...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında ardı ardına yaşanan düşüş baş döndürmeye devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan sert düşüş ise herkesin dikkatini çekti. Son gelişmelerle birlikte alış satış fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En çok araştırılanlar arasında Gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.784,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 419,40 liradan işlem gördü. İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 419,80 420,00 419,20 419,40
    Cumhuriyet Ata Lira 2.766,00 2.787,00 2.763,00 2.784,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 383,00 387,00 382,30 386,30
    Lira(Tam) Ziynet 2.703,00 2.723,00 2.700,00 2.720,00
    Yarım Ziynet 1.352,00 1.362,00 1.350,00 1.360,00
    Çeyrek Ziynet 676,00 681,00 675,00 680,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 419,40 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.784,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 419,40 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 417 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 650 milyon 702 bin 699,92 lira, işlem miktarı ise 1.549,58 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 979 bin 35,72 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.839,10 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.839,10 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 düşüşle 417 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0464 lira, satışta 7,0746 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0772 lira, satışta 7,1055 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,74'ten gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2131, sterlin/dolar paritesi 1,3855, dolar/yen paritesi de 104,62 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,25 azalışla 60,81 dolardan işlem görüyor.

        PLATİN VE ALTIN YÜKSELDİ, PETROL YATAY

        ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduğunu açıklamasının ardından, elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle platin fiyatları yüzde 3.0 dolayında yükseldi.

        Altın fiyatları da doların küresel piyasalarda zayıflamasının etkisiyle yeniden yönünü yukarıya çevirdi ve 1,845 doların üzerine çıktı.

        ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, 27 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 500,000 bin varil geriledi. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklayacak.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.08 düşüşle 61.24 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 58.41 dolar,

            - altın yüzde 0.54 artışla 1,845.90 dolar,

            - gümüş yüzde 0.52 artışla 27.36 dolar,

            - bakır yüzde 1.03 artışla 8,157.00 dolar,

            - platin yüzde 4.67 artışla 1,238.01 dolar,

            - paladyum yüzde 2.60 artışla 2,384.98 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 419 liraya, çeyrek altın 700 liraya, Cumhuriyet altını da 2,830 liraya yükseldi.

            Troy Kıymetli Madenler'in bülteninde, altının "toparlanma çabası"na dikkat çekilerek, şöyle denildi:

            "Altın, haftaya yeşilde bir başlangıç yaptıktan sonra dünkü seansı yeşilde kapatarak toparlanma çabası içerisindeki hareketine devam ediyor. Dünkü seansta sarı maden, 1848 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydederken, bir haftanın ardından tekrardan 1840 dolar/ons seviyesinin üzerini test etmiş oldu. Enflasyon beklentilerindeki pozitiflik altın fiyatına da yansımaya başlarken, 200 günlük ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Altının tekrardan yukarı yönlü trendine dönmesi için 1850 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması oldukça önemli. Dünkü seansı 1838 dolar/ons seviyesinde tamamlayan sarı maden, yüzde 0.4 kazancı elde etmiş oldu.

            "Gümüş ise altının yükselişine eşlik edemeyerek yatayda bir kapanış yaptığı günü geride bıraktı. 27.27 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine kazanç yazmış oldu.

            "Platin, rallisine durmaksızın devam ederken, dünkü seansta 1194 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son 5 yılın en yüksek seviyesinde yeni bir zirve yaşamış oldu. 1183 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kazanç elde etmiş oldu.

            "Paladyum, dünkü seansı kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olarak öne çıkarken, 2325 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 0.6 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalamanın altında bir gün geride kalırken altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 925 kg altın, 3,179 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi Gram, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım altın fiyatları ne kadar? Çarklar tersine döndü düşüş baş döndürüyor