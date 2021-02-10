Her yıl binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan son duyuruda 41 ilde cazip fiyatlarla konut satışı yapıldığı bilgisi verildi. Bu bağlamda ev almak isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvuru yapmasının yeterli olacağı bildirildi. İşte TOKİ tarafından konut satışı yapılan iller...
İşte il il liste...
TOKİ'den yapılan açıklamada 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve 41 şehirde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi.
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.