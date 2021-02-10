Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.