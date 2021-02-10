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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 18:44
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    • 10.02.2021 18:44
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    10 Şubat'ı yükselişle tamamladı! İşte son durum

    Son dakika haberi... yatırımcısına yine kazandırdı. endeksi, yüzde 0,20 değer kazanarak 10 Şubat tarihini 1.547,11 puandan tamamladı.

    AA
    Borsada son durum

    Borsa İstanbul yatırımcısına yine kazandırdı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazanarak günü 1.547,11 puandan tamamladı.

    27,1 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

        FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI
        Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını belirtti.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul 10 Şubat'ı yükselişle tamamladı! İşte BIST 100 son durum