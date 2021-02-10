Borsa İstanbul yatırımcısına yine kazandırdı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazanarak günü 1.547,11 puandan tamamladı.
27,1 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.