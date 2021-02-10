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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 08:53
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    • 10.02.2021 08:53
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    maaşı 10 Şubat günü hangi illerde yattı? yatan iller sorgula!

    Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen maaşlarının Şubat ayı ödemesi merakla bekleniyor. Her ay binlerce kişinin faydalandığı maaşlar, farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki, 10 Şubat yatan iller hangileri? Liste açıklanıyor ve her gün güncelleniyor.

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı 10 Şubat günü hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

    10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay yatırılan evde bakım maaşları ile, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımları da daha kolay hale geliyor. Ödemeler her ay farklı tarihlerde illere göre yatırılıyor. Vatandaşlar maaşlarını ATM'den alabileceği gibi, sorgulama işlemlerini de SMS veya E-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 ŞUBAT!

    Evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı ödemeleri ay ortasında başlamaktadır. Dolayısıyla maaşların yatıp yatmadığını bu tarihte öğrenmek mümkün olabilmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

    Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

    2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.

    EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

    – Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

        – Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

        – Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

        – 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı 10 Şubat günü hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!