Evde bakım maaşı 10 Şubat günü hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay yatırılan evde bakım maaşları ile, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımları da daha kolay hale geliyor. Ödemeler her ay farklı tarihlerde illere göre yatırılıyor. Vatandaşlar maaşlarını ATM'den alabileceği gibi, sorgulama işlemlerini de SMS veya E-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 10 ŞUBAT!
Evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı ödemeleri ay ortasında başlamaktadır. Dolayısıyla maaşların yatıp yatmadığını bu tarihte öğrenmek mümkün olabilmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.
2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.
EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.