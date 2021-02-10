Bakanlıktan AVM'lerle ilgili flaş karar! Harekete geçildi





Zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Nüfusu 2-5 bin olan belediye sınırları içinde, farklı kişi veya şirketlere ait olmak kaydıyla en fazla iki zincir market olabilecek. 5 bin kişiden sonraki her 5 bin kişi başına, en fazla bir zincir market açılışına izin verilecek.

KÖYDEN MAHALLE OLANLARDA ZİNCİR AÇILAMAYACAK

Valilikçe belirlenen turizm alanlarının dışında, köy statüsündeyken mahalle olarak ilçe belediyesine katılan yerleşim yerlerinde zincir market açılamayacak.



Nüfusla ilgili kriterlerde, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan en son nüfus verileri ile AVM'ler için il ve ilçe, zincir marketler için ise il ve belediye nüfuslarına göre yapılan hesaplamalar esas alınacak.



Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan zincir marketler ile yapı ruhsatı bulunan AVM'ler hakkında, yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.