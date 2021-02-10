Bakanlıktan AVM'lerle ilgili flaş karar! Harekete geçildi

Ticaret Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğine göre, belli nüfusa sahip yerleşim yerlerinde, belli sayıda AVM açılabilecek, bu işletmeler arasında mesafe şartı aranacak. AVM'ler arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak. Zincir marketlerle bakkal, büfe ve market gibi işletmelerin arasında ise en az 200 metre mesafe aranacak.
Bakanlığın taslak yönetmeliğinde, organize perakendeciliğin geleneksel perakendeciliğin aleyhine yarattığı olumsuzluğun giderilmesi amacıyla düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. AVM'ler ile zincir marketlerin açılış ve faaliyete geçişinde gözetilmek üzere, nüfus ve mesafe kriterleri belirlendiği ifade edilen taslakta, belli nüfusa sahip yerleşim yerlerinde belli sayıda alışveriş merkezi ve zincir mağaza açılması ve bu işletmeler arasında da belli mesafelerin bulunması şartı getirildiği kaydedildi. Taslak düzenleme ile AVM ve zincir marketlerin açılmasına
şu şartlar getiriliyor:
KAPIDAN KAPIYA 5 KM ŞARTI
Can ve mal güvenliği riski oluşturmamak, çevreye, altyapıya ve trafiğe aşırı yük getirmemek koşuluyla, nüfusu 300 binden fazla olan illerin 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerinde ve her 100 kişi başına en fazla 20 metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde alışveriş merkezi açılabilecek.
AVM'lerin başka bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olması istenecek.