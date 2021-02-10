Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı.
Youtube'da Danla Bilic, Enes Batur Sungurtekin, Meryem Can, Orkun Işıtmak gibi isimler çokça takip ediliyor ve milyonlara varan gelirin sahibi oluyorlar.
Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.