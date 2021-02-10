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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 23:28
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    • 10.02.2021 23:28
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    ve ? Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? 2 bin lira...

    ve emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen emekli ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 2021 yılının gelmesiyle akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini beklemeye başladı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur ? Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    Emekli vatandaşlara her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl yatırılacağı tarih çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi beklerken geri sayıma başladı. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İşte bilgiler...

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

    Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.

    YENİLER DE ALACAK

    Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

        2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

        2021 OCAK ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

        Yüzde 8.36 zam alan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.

        BAĞ-KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI

        Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

            BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

            İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.

            ÖDEMELER NASIL OLACAK?

            Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

            NASIL HESAPLANACAK?

            Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.

            Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.
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            Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? 2 bin lira...