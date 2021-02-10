Emekli vatandaşlara her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl yatırılacağı tarih çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi beklerken geri sayıma başladı. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İşte bilgiler...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.