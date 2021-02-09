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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 16:09
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    • 09.02.2021 17:17
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    Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek 33 Bin 97 TL ödeme için geri sayım! Devletten hibe para...

    Devletin 2021 yılı destek ve hibe para programları tüm hızı ile devam ediyor. Devlet katkılı konut hesabı için başvurular yakından takip ediliyor. Bu devlet desteği herhangi bir gelir koşulu olmadan sunulan yardımlardan uzun süreli ev alım planlamalarında geçerli oluyor. Konut hesabında yapılacak birikimin en az 3 yıl olması gerekiyor. Vatandaşlar konut hesabı bulunan bir bankaya, şube üzerinden başvuruda bulunarak konut hesabı açabilirler. Hemen hemen her kamu, özel ve katılım bankanın konut hesabı bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek 33 bin 97 TL ödeme

    İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği tüm hızı ile devam ediyor. Devlet ilk defa ev sahibi olacaklara ve evlenecek gençlere çeyiz hesabı ve konut hesabı ile karşılıksız, geri ödemesiz hibe para desteği sağlıyor. Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?


    EV ALACAK OLANLARA KONUT HESABI DESTEĞİ

    Ev alacak olanlara sunulan konut hesabı desteği uzun vadeli bir destek türü. Vatandaşlar, kendilerine, devletin anlaşması olduğu bankalardan konut hesabı açıp birikim yaptıklarında bu hesap üzerinden 33 bin TL'ye varan destek alma fırsatı buluyor.

    KONUT HESABIYLA 33 BİN TL DESTEK NASIL ALINIR? SİSTEM, SÜREÇ NASIL İLERLER?

    Vatandaşlar bu destekten yararlanmak için, öncelikle konut hesabı anlaşmalı olan bir bankadan hesap açıyor. Hemen hemen her bankada konut hesabı bulunuyor. Hesabı açan vatandaşlar daha sonra bu hesapta düzenli para biriktiriyor. Konut hesabında her ay, 3 ayda bir ya da 6 ayda bir ödeme yapacak ve bu hesaptaki para istenildiği gibi kullanılamayacak. Belli bir tutarda çekim limiti olacak. Yani konut hesabında para birikecek. Yapılan birikim tutarına göre devlet destek sunacak.

        KONUT HESABIYLA 3 YIL, 4 YIL VE 5 YIL BİRİKİM YAPARSAM KAÇ TL DESTEK ALIRIM?

        Konut hesabında yapılacak birikim tutarı en az 3 yıl olacak. 36 ay birikim yapanlara destek ödemesi yapılacak. Birikim yapılan süre 4 yıl yada 5 yıl olursa ödemeler artacak. Ödemeler yapılan birikim tutarına göre değişecek.

        36-47 Ay Birikim Yapanlara 26 Bin 995 TL Devlet Desteği

        Bankalardan konut hesabı açarak 36 ay ile 47 ay arasında birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar devlet desteği alıyor. En yüksek ödenecek devlet desteği 26 bin 995 TL olarak belirlendi.

        48-59 Ay Birikim Yapanlara 29 Bin 72 TL Devlet Desteği

        Bankalardan konut hesabı açarak 48 ay ile 59 ay arasında birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar destek alabiliyor. En yüksek ödenecek devlet desteği 29 bin 72 TL olarak açıklandı.

        60 Ay ve Daha Fazla Birikim Yapanlara 33 Bin 97 TL Devlet Desteği

        Bankalardan konut hesabı açarak 60 ay veya daha fazla birikim yapan vatandaşlar, bankada biriken paranın yüzde 15'i kadar devlet desteği alabiliyor. En yüksek ödenecek devlet desteği tutarı 33 bin 97 TL olarak belirlendi.

        DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI HANGİ BANKADA?

        Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor.

        Devletin konut ve çeyiz hesabı desteğinden yararlanan kişilerin alacakları devlet katkısı hibe para tutarı 82 bin liraya yükselmiş oldu. Bu rakam her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı rakamı üzerinden hesaplanarak yükseltilmekte olup isteyen kişiler vadeli hesap açarak aynı zamanda hesapta biriktirdikleri para için faiz geliri de elde edebilmektedir.

            İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA DEVLETTEN HİBE PARA DESTEĞİ

            Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı.

            Kurulan yeni sistem ile beraber vatandaşların tasarruf ederek ev sahibi olmalarını sağlamak amacı ile konut hesabı hayata geçirilmiş, bankalar üzerinden ev satın almadan önce hesap açarak para birikimi yapan kişilere ilk kez ev sahibi olmaları halinde devlet tarafından hibe para ödemesi yapılması amaçlanmıştı.

            Kurulan sistemde konut hesabı ve devlet katkısı her sene bir miktar daha arttırılırken bu da para biriktiren kişiler için daha büyük bir avantajın ortaya çıkmasını sağladı.

            DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?

            Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında üzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı?

            Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek.

            Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.
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            Haberler Ekonomi Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek 33 Bin 97 TL ödeme için geri sayım! Devletten hibe para...