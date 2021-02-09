Yeni ev alacak vatandaşlar bu habere çok sevinecek 33 Bin 97 TL ödeme için geri sayım! Devletten hibe para...

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği tüm hızı ile devam ediyor. Devlet ilk defa ev sahibi olacaklara ve evlenecek gençlere çeyiz hesabı ve konut hesabı ile karşılıksız, geri ödemesiz hibe para desteği sağlıyor. Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?
EV ALACAK OLANLARA KONUT HESABI DESTEĞİ
Ev alacak olanlara sunulan konut hesabı desteği uzun vadeli bir destek türü. Vatandaşlar, kendilerine, devletin anlaşması olduğu bankalardan konut hesabı açıp birikim yaptıklarında bu hesap üzerinden 33 bin TL'ye varan destek alma fırsatı buluyor.
KONUT HESABIYLA 33 BİN TL DESTEK NASIL ALINIR? SİSTEM, SÜREÇ NASIL İLERLER?
Vatandaşlar bu destekten yararlanmak için, öncelikle konut hesabı anlaşmalı olan bir bankadan hesap açıyor. Hemen hemen her bankada konut hesabı bulunuyor. Hesabı açan vatandaşlar daha sonra bu hesapta düzenli para biriktiriyor. Konut hesabında her ay, 3 ayda bir ya da 6 ayda bir ödeme yapacak ve bu hesaptaki para istenildiği gibi kullanılamayacak. Belli bir tutarda çekim limiti olacak. Yani konut hesabında para birikecek. Yapılan birikim tutarına göre devlet destek sunacak.