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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 15:48
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    • 09.02.2021 15:48
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    Mazot ve yatırılacak? Ödeme takvimi hakkında açıklama var mı? Çeltik, tritikale...

    Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Şubat ayının ortalarının yaklaşmasıyla beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih hakkında araştırmalar artışa geçti. tarafından çiftçilere ödemelerin ne zaman yapılacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer aldı. Peki, mazot ve yatırılacak? Ödeme takvimi hakkında açıklama var mı? İşte detaylar...

    Mazot ve gübre destek ödemesi ne zaman yatırılacak?

    Şubat ayının ortalarına günler kala gübre ve mazot desteği ödeme tarihleri ödemesinin hangi tarihte hesaplarda olacağı çiftçiler tarafından merak ediliyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, mazot ve gübre destek ödemesi ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi hakkında açıklama var mı? İşte bilgiler...

    2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

    DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

    Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

        Bu şartlar;

        Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

        Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

        Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

        50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

        Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

        Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

        Destekleme kapsamında mazotun 100 TL'lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

        Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

            MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

            Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bakanlık tarafından açıklanan son rakamlar şu şekilde:

            Ürün: Zeytin diğer ürünler

            Mazot(TL/da): 15

            Gübre(TL/da) Toplam: 4= 19 TL.

            Ürün: Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

            Mazot(TL/da): 19

            Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL

            Ürün: Çeltik, Pamuk

            Mazot(TL/da): 62

            Gübre(TL/da) Toplam: 4=66 TL

            Ürün: Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

            Mazot(TL/da): 22

            Gübre(TL/da) Toplam: 4=26 TL.

            Ürün: Patates

            Mazot(TL/da): 27

            Gübre(TL/da) Toplam: 4=31 TL.

            Ürün: Yağlık Ayçiçeği, Soya

            Mazot(TL/da): 26

            Gübre(TL/da) Toplam: 4=30 TL.

            Ürün: Kuru Soğan, Yaş Çay, Aspir Fındık, Yem Bitkileri

            Mazot(TL/da): 17

            Gübre(TL/da) Toplam: 4 =21 TL.
                Haberler Ekonomi Mazot ve gübre destek ödemesi ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi hakkında açıklama var mı? Çeltik, tritikale...