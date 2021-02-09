Şubat ayının ortalarına günler kala gübre ve mazot desteği ödeme tarihleri ödemesinin hangi tarihte hesaplarda olacağı çiftçiler tarafından merak ediliyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, mazot ve gübre destek ödemesi ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi hakkında açıklama var mı? İşte bilgiler...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.