Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091977 0,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088944 0,13 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050084 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082487 0,07 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079617 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018508 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021846 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044669 1,37 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051949 1,00 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097709 0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,149260 0,87 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,090160 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039145 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027834 0,69 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030136 0,65 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032778 0,55 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048402 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047957 1,09 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067813 0,98 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040709 0,57 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028288 0,57 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030162 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044286 0,18 HEM Altın Katılım EYF 0,027291 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,027809 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031887 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026035 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,068126 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,072370 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: