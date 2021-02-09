Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091977
|0,19
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088944
|0,13
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050084
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082487
|0,07
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079617
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018508
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021846
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044669
|1,37
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051949
|1,00
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097709
|0,91
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,149260
|0,87
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,090160
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039145
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027834
|0,69
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030136
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032778
|0,55
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048402
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047957
|1,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067813
|0,98
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040709
|0,57
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028288
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030162
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044286
|0,18
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027291
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027809
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031887
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026035
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,068126
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072370
|0,05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,135181
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134406
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118085
|-0,41
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,092052
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088652
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081868
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020432
|-0,75
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033053
|-0,42
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070767
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,106778
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,046156
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029310
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045620
|-0,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026730
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043116
|-0,11
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047473
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044367
|-0,10