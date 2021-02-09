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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 15:58
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    • 09.02.2021 15:58
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    9 Şubat açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "" fonları oldu. Peki, 9 Şubat en fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    9 Şubat BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091977 0,19
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088944 0,13
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050084 0,08
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082487 0,07
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079617 0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018508 0,36
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021846 0,10
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044669 1,37
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051949 1,00
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097709 0,91
    Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,149260 0,87
    Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,090160 0,87
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039145 0,87
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027834 0,69
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030136 0,65
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032778 0,55
    NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048402 0,54
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047957 1,09
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067813 0,98
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040709 0,57
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028288 0,57
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030162 0,41
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044286 0,18
    HEM Altın Katılım EYF 0,027291 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    ZEM Para Piyasası EYF 0,027809 0,05
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031887 0,05
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026035 0,05
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,068126 0,05
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,072370 0,05

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135181 -0,44
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134406 -0,41
    Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118085 -0,41
    Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,092052 -0,41
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088652 -0,39
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081868 -0,24
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020432 -0,75
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033053 -0,42
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070767 -0,14
    Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,106778 -0,05
    Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,046156 -0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029310 -0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,045620 -0,12
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026730 -0,11
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043116 -0,11
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,047473 -0,11
    Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044367 -0,10

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    Haberler Ekonomi 9 Şubat BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?