1962 YILINDAN BU YANA FAALİYETTE

Tukaş Manisa Turgutlu merkezli olarak 1962 yılında kuruldu ve 1994 yılında halka açıldı. İlk kurulduğunda şirketin adı Turgutlu Konservecilik olmuştu. 2002 yılına gelindiğinde şirketin adı Tukaş Gıda olarak değiştirildi. Yüzde 34.27'si halka açık olan şirketin ödenmiş sermayesi 272.6 milyonken özsermayesi 383.7 milyon lira seviyesinde. Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun ana ortak olduğu şirket salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda ürünleri satışı gerçekleştiriyor.